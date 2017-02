Eerste Dunkin’ Donuts opent binnenkort in Amsterdam

De eerste nieuwe vestiging van Dunkin’ Donuts in Nederland wordt woensdag 23 maart geopend aan de Nieuwendijk 147 in Amsterdam. Vorig jaar december werd aangekondigd dat het concept zeventien jaar na de sluiting van zijn eerste vijf winkels weer nieuwe voet op Hollandse bodem zou zetten. Dunkin’ Donuts verkoopt alle soorten donuts, bagels, panini’s, American cookies en alle koffievarianten, latte ‘s, ice tea en nog veel meer. Dunkin’ Donuts wil in totaal 25 zaken openen in diverse Nederlandse steden, waarvan nog dit jaar de eerste volgen.

De herintroductie op de Nederlandse markt loopt parallel aan de introductie van de nieuwe huisstijl van Dunkin’ Donuts. De felle roze en oranje kleuren worden aangevuld met warme, bruine, groene kleuren, samen met sfeervol hout. Het Amsterdamse filiaal is het eerste ter wereld in die nieuwe stijl.