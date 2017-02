De eerste editie van de Amsterdam Cocktail Week komt eraan

Van 6 t/m 12 maart 2017 zal de eerste editie van de Amsterdam Cocktail Week plaatsvinden. Een week lang geven de meest toonaangevende bars van Amsterdam workshops en ontwikkelen zij signature cocktails en longdrinks in samenwerking met een alcoholisch en non-alcoholisch drankmerk. Alles om de nog steeds bestaande drempel van de cocktail te verlagen en de non-alcoholische variant het podium te bieden die het verdient. De cocktailcultuur is in opkomst en deze week kan je helpen om erachter te komen waar je moet zijn voor een goede cocktail. Vanaf februari zullen er speciaal ontworpen stadskaarten worden verspreid met daarop alle deelnemende bars en het programma.

Bij het uitkiezen van de locaties is gelet op gastvrijheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Plekken waar de organisatoren zelf graag heen gaan. Iedere deelnemende bar wordt gekoppeld aan twee merken waarmee zij twee aantrekkelijk geprijsde signature cocktails bereiden. Drink je liever niet zo veel of helemaal geen alcohol? No worries, ook dan kan je tijdens Amsterdam Cocktail Week op alle locaties terecht! Er wordt namelijk net zo veel aandacht geschonken aan het creëren van non-alcoholische cocktails, met spannende smaakcombinaties en verrassende ingrediënten. Tijdens de workshops overdag wordt er daarnaast met begrijpelijke recepten gewerkt, zodat ze door iedereen thuis makkelijk na te maken zijn.

Meer informatie is te vinden via: www.amsterdamcocktailweek.nl