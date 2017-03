Steeds meer mensen beseffen dat bloemen en planten essentieel zijn voor een gezonder en gelukkiger leven in de stad, maar weten niet hoe je dit precies kunt toepassen in je eigen leven. Innovatieplatform Let it Grow organiseert daarom op zondag 2 en maandag 3 april de eerste editie van Greenhouse Festival. Twee dagen lang verandert het Transformatorhuis op het Amsterdamse Westergasterrein in een groene en kleurrijke oase. Kom langs en ervaar het nieuwste van het nieuwste op het gebied van urban green living.

Van kunstenaars tot start-ups, van chefs tot architecten, het festival verzamelt de trendsetters van de groene beweging onder één dak voor een dag vol workshops, muziek, eten, technologie, drinken en shop-in-shops. Verlaat de dag met geprikkelde groene vingers en ga zelf aan de slag met urban green living. Meer dan dertig initiatieven die op een nieuwe manier met bloemen en planten werken doen mee.

www.letitgrow.org