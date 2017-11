Het eerste huwelijks warenhuis ter wereld geopend in Londen

The Wedding Gallery, het eerste warenhuis ter wereld gewijd aan het huwelijk, heeft zijn deuren geopend in hartje Londen. De 2000 vierkante meter grote ruimte is het nieuwe epicentrum van huwelijksplanning. De ultieme trouwlocatie bestemming belooft koppels te onderdompelen in een betoverende 75-minuten durende reis door huwelijkswonderland. Het biedt een exclusieve, jaarlijkse presentatie van de laatste trends, inspiratie en ideeën over alle elementen van het planningsproces.

Alleen op afspraak toegankelijk, word je begroet door een Wedding Gallery Consultant die je door de winkel begeleidt. De ervaring begint op het Mezzanine Level waar de eerste stop het Trends Area zal zijn, een visueel spektakel van up and coming bruiloft trends gecreëerd door ’s werelds toonaangevende event stylisten. Van hieruit ga je door naar Perfumery om signature collecties van toonaangevende merken te ontdekken, en vervolgens naar Urban Retreat. Ze bieden een haar-, make-up- en schoonheidsstudio met vooraanstaande behandelingen voor mannen en vrouwen. Ook op het Mezzanine Level is The Wedding Shop Gift List Boutique; de juweliers afdeling; een bibliotheek die de portefeuilles van locaties en evenementenleveranciers behoudt; een screening kamer waarin het werk van bekende filmmakers en fotografen wordt tentoongesteld; een prive-ledenclub (The Club); proeverij kamers om de laatste indrukwekkende eet en drinken ervaringen te ervaren; een bar en een aantal privé vergaderruimten.

Vanuit de Mezzanine wordt je naar beneden gebracht waar de capsule-collecties van enkele van de meest beroemde modeontwerpers ter wereld worden onthuld. Bruiden kunnen jurken bekijken, naast een uitgebreid assortiment accessoires, schoenen, lingerie, bruidsmeisje en moeder-van-de-bruid kleding. De menswear afdeling brengt de beste kleding en accessoires van de merken. Naast de mode- en accessoires afdeling zijn bloemisten, cakeontwerpers en meer, waar visuele meesterwerken, staan naast eetbare kunstwerken van cake ontwerpers.

Zodra de reis is beëindigd, vertrek je met het gevoel geïnspireerd en geïnformeerd te zijn, met een kopie van de ‘Wedding Edit’ in de hand; een mooi gepresenteerd herinneringsboekje waarin de leveranciers en merken worden gespecificeerd die hun persoonlijke stijl weerspiegelen.

Voor meer informatie kijk op www.the-weddinggallery.com.