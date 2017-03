De ‘eerste keer’ reiservaringen zorgen voor succes in het leven

De sensatie en opwinding van onze ‘eerste keer’ reiservaringen geven ons zelfvertrouwen een boost, verbreedt onze horizon en maakt ons uiteindelijk succesvoller in het leven. Dat blijkt uit onderzoek van Booking.com onder meer dan 15.000 deelnemers in twintig landen. Of de eerste ervaring nu ging om een buitenlandse reis, het ontdekken van een nieuwe bestemming of voor het eerst alleen op reis, volgens bijna twee derde (65%) van de deelnemers betekende het een flinke boost voor het zelfvertrouwen. Voor het eerst op reis kan eng lijken, maar de meeste reizigers (61%) beamen dat de zenuwen die ze voor de reis voelden, uiteindelijk onnodig waren.

De nieuwe energie en het verhoogde zelfvertrouwen na de reis kan ons motiveren tot het maken van radicale beslissingen in het leven. Volgens 1 op de 10 (13%) heeft een eerste ervaring op reis ze gemotiveerd tot een nieuwe baan of carrière, 1 op de 10 (13%) zegt dat ze daardoor een nieuwe relatie zijn begonnen en een vijfde (21%) besloot om iets totaal nieuws gaan doen.

De eerste reiservaring kan ook helpen bij het openen van deuren naar inspirerende activiteiten, zoals nieuwe mensen ontmoeten (40%), nieuwe maaltijden en ingrediënten ontdekken (43%), een nieuwe taal leren (29%) en nieuwe dingen te weten komen over andere culturen (29%). Ook kan zo een ervaring zo’n impact hebben op iemands leven, dat veel mensen het spannender vinden dan hun eerste date (53%), hun eerste baan (51%), een nieuwe vriendschap (62%) of zelfs de eerste kus (36%).

Zodra mensen de reiskriebels te pakken hebben, dan komt twee derde daar niet zomaar meer vanaf (64%). Deze meerderheid zegt dat de ervaring van de eerste keer naar een bepaalde bestemming reizen hen stimuleert om daarna weer andere onbekende plekken, ervaringen of accommodaties te bezoeken. Sterker nog: bijna de helft (45%) zegt dat hun reisplannen voor 2017 avontuurlijker zijn dan in het verleden, en een op de twee respondenten (56%) wil nog verder van huis op vakantie dan eerst. Meer dan de helft is van plan om meer weekendtrips te maken (54%) of ergens heen te gaan waar hun vrienden nog niet geweest zijn (47%).