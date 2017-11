De eerste KitKat-winkel in Nederland opent binnenkort de deuren

De eerste KitKat-winkel in Nederland opent binnenkort haar deuren op Utrecht Centraal. In de ‘Kitkat Chocolatory’ kun je Kitkats kopen met exclusieve smaken, maar je kunt er ook je eigen candybar maken. Hiervoor kun je kiezen uit drie verschillende soorten chocolade en drie toppings van de vijftien ingrediënten. Tot slot kan je je eigen verpakking personaliseren met zes verschillende teksten. De pop-up winkel wordt geopend op 29 november en is te bezoeken tot en met zaterdag 23 december.