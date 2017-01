Eettrends 2017

Tv-kok Mathijs Vrieze heeft ook dit jaar de eettrends voor het nieuwe jaar op een rij gezet. Door zijn vele reizen in binnen- en buitenland komt hij dagelijks in aanraking met de laatste en hipste eettrends. Eten was nog niet eerder zo’n trending topic! Hieronder de eettrend top 10.

#EetTrend 1: Op vakantie naar de culinaire hotspots

Lekker eten is een aanleiding om naar een bepaalde reisbestemming op vakantie te gaan. Een hippe culinaire hotspot, fantastische streetfood belevingen en typische smaken die de cultuur en het land kenmerken bepalen het reisdoel. Niet voor niets kwamen de laatste jaren gerechten zoals de sushi bowl, hummus, bijzondere burgers, dim sum en de poké bowl op de Nederlandse menukaarten terecht. De bao buns gaan dit jaar heel hip worden. Letterlijk betekent het een ‘wrapping cake’. Het is een bolvormig broodje met een vulling van vlees of kip, vaak met een gekookt ei en groenten zoals uien en champignons erin. Ook streetfood gerechten uit Vietnam, Laos, Cambodja en Myanmar dringen door tot ons land. Vietnamese verse springroll, Birmese tea leaf salad, Cambodjaanse noedels en gefrituurde insectensnacks uit Laos. Ga op culinaire ontdekkingsreis.

#EetTrend 2: Ambachtelijk eten

Na jaren van massaproductie is er aan ambachtelijk bereid voedsel meer behoefte dan ooit tevoren. Eten zonder onnodige toevoegingen. Puur bereid, waar liefde, passie en tijd in is gestopt. Kwaliteit die zorgt voor een smaakexplosie, dat is waar we voor gaan. Liever iets minder eten en van hoge kwaliteit, dan een heleboel van iets matigs. Ambachtelijke slagers kunnen de toenemende vraag naar een goed stuk vlees bijna niet aan. Een goed gerezen en gebakken brood is helemaal terug van weggeweest. Brood mag weer. Een gigantisch rijkelijk extreem belegd broodje is super hip. Ook vinden we het een uitdaging om thuis zelf eten en drinken te maken. Denk aan limoncello maken, bier brouwen, groenten fermenteren, kaas maken, bouillon trekken en zelf desem brood bakken. Kwaliteit en ambacht is wat telt.

#EetTrend 3: Eten verbindt

Eten delen gaat mensen en verschillende culturen verbinden. Nodig je buren uit voor een verrassingsetentje bij jou thuis. Krijg zomaar een maaltijd die vrienden uit de buurt voor je hebben gekookt. Reserveer via social media een plekje in de woning van een thuiskok. Geen bord op je schoot voor de tv naar binnen schuiven, maar gezellig samen eten aan tafel. We worden bewuster en genieten meer van eten en het gezelschap. Door het mixen van verschillende smaken uit diverse culturen krijg je verrassende smaakcombinaties. Bovendien ontstaan er hierdoor mooie gesprekken en vriendschappen.

#EetTrend 4: De hele dag door groenten

Meer groenten op je bord. Groenten gaan de hele dag door gegeten worden. Niet voor niets is er op Pinterest ten opzichte van vorig jaar 3x zo vaak gezocht op gerechten met groenten. Met name tijdens de lunch of als tussendoor snack worden groenten vaker gegeten. De bloemkool is ook in opkomst. Gezond, laag in koolhydraten en calorieën. Bloemkool bevat veel vezels, vitamine C, kalium, glucosinolaten en foliumzuur. We zien pizza’s met een bodem van bloemkool, bloemkoolrijst, bloemkoolpuree en geroosterde hele bloemkool uit de oven. Groenten in de hoofdrol, groenten als hoofdgerecht, ook als niet-vegetariër. Vele vegetarische eettentjes openen hun deuren en de flexitariërs onder ons weten deze bijzonder te waarderen om hun creativiteit en uitgesproken smaken.

#EetTrend 5: Minder extremen, volop genieten

Een positieve beweging: het lichaam met respect behandelen en goed voor onszelf zorgen. Dat geeft levensvreugde. Stoppen met het tellen van calorieën en in plaats daarvan omarmen we volwaardige voedingsmiddelen. Terug naar de basis en alles in balans. Lekker genieten van bijvoorbeeld een glas volle verse melk, een lepel zelfgemaakte mayonaise bij de biologische friet, een bonbon van kwaliteitschocolade of een gebakje van de banketbakker. We gaan gezonder en bewuster eten en daar horen momenten bij waarop we echt zorgeloos genieten van ambachtelijk bereide lekkernijen zonder schuldgevoel. De afgelopen tijd werden de verschillen groot: zwaar overgewicht en killerbody’s wisselden zich af. Het is nu tijd voor de gulden middenweg. Niet hypergezond en ook niet buitensporig overdadig. Heerlijk genieten van comfort food. Er is de afgelopen jaren veel geëxperimenteerd met extremen zoals geen vet, geen koolhydraten, geen suiker, bijna niets eten. De balans komt nu terug. Een stapel pannenkoeken met gesmolten chocolade en noten, met daarnaast een gezonde smoothie of sapje op basis van veel groenten en een beetje fruit.

#EetTrend 6: Plant-aardig voedsel

We gaan duurzamer, bewuster en groener leven. Plantaardig voedsel is in opkomst, het vegetarisch en veganistisch denken rukt op in restaurants, kookboeken, foodblogs en de supermarkten. Foodwaste is not done, dus alles word gebruikt. Er komen slimme plantaardige oplossingen zoals mozzarella van cashewnoten, yoghurt van kokosmelk en merenguekoekjes van het kookvocht van kikkererwten. We zullen niet massaal volledig overgaan op de vegetarische of veganistische keuken, maar de alternatieven zijn de moeite waard. Voor minder dierenleed, minder belasting voor het milieu, beter voor de gezondheid én voor de lekkere bijzondere smaak. Ook peulvruchten blijven ongekend populair. Mensen leren met bonen op een vernieuwde creatieve plantaardige manier hun gerechten te pimpen en gezonder te maken.

#EetTrend 7: Gefermenteerde hapjes en drankjes

Voedsel fermenteren is helemaal hip. Denk aan curry bloemkool, gember bietjes, sinaasappel worteltjes, citroengras komkommer, maar ook zuurkool op allerlei manieren. Van ouderwets naar nieuw. Ooit was inmaken, pekelen en fermenteren een conserveringsmethode om voedsel langer houdbaar te maken. Nu zijn de zure smaken culinaire hoogstandjes en helemaal terug van weggeweest. Ook drankjes moeten aan deze trend geloven. We gebruiken meer dan alleen gewoon citroen- en limoensap: denk aan de friszure smaken van yuzu, kalamansi, sumac en tamarinde. Hippe gefermenteerde groentedrankjes met gember en kurkuma kunnen we op veel plekken krijgen, of zelf maken. Hoe gaat dat in z’n werk? Door de toevoeging van bacteriën worden koolhydraten en suikers afgebroken, dit veranderd de structuur en smaak. Hiervan krijg je een friszuur resultaat.

#EetTrend 8: Alternatieve eiwitten

De steeds groter wordende vraag naar proteïnen zorgt ervoor dat we meer eiwitten gaan halen uit andere bronnen. Vooral de plantaardige eiwitten zijn in opkomst. Eiwitten heeft ons lichaam nodig voor de bouw, genezing en reparatie van weefsels. Met name mensen met een actief leven, of die kracht willen opbouwen hebben een verhoogde behoefte aan proteïnen. In dierlijk voedsel zitten veel eiwitten, maar met name plantaardige eiwitten zijn hip. Denk aan bonen, kikkererwten, paddenstoelen, pinda’s, kiemgroenten, zeewier en noten. De grootse trend in eiwit komt uit erwt poeder, en je kunt de pea proteïn powder toevoegen aan smoothies, shakes en gebak. Ook komen er eiwitten uit zonnebloempitten en kikkererwten. Deze poeder word als ‘meel’ gebruikt om o.a. mee te bakken.

EetTrend 9: Pimpelpaars eten

De toekomst is paars. Paarse groenten welteverstaan. Ze behoren een beetje tot de vergeten groenten categorie. Dat ze ooit uit de schappen van de groenteboer en supermarkten zijn verdwenen is echt zonde. Maar de paarse groenten komen weer terug! Ze helpen tevens bij de preventie van ziekten. De paarse bloemkool, paarse wortelen, paarse boerenkool, paarse broccoli, paarse spuitjes en paarse aardappelen zijn rijk aan anthocyanen. Dit zijn de antioxidanten verantwoordelijk voor de paarse kleur en hebben geweldige ziektebestrijdende eigenschappen. Ze kunnen ontstekingen verzachten, geven een boost aan het immuunsysteem en hebben een positief effect op je hersenfunctie en geheugen. Reden genoeg om de paarse groenten te gaan eten. Leuk, lekker, fleurig van kleur en nog gezond ook!

#EetTrend 10: Eten om te relaxen en drankjes als slaapmiddel

In de 24uurs economie komen we minder tot rust en slapen we steeds minder. De hoeveelheid prikkels die we de hele dag door krijgen is ongekend hoog. Daarom gaan we op zoek naar eten en drinken dat ons helpt te relaxen. Denk aan ontspanningsdrankjes, relax thee en versnaperingen voor de avond die ons helpen lekker in slaap te vallen. Doordat steeds meer mensen aan yoga doen, krijgt de hiermee verbonden Ayurvedische keuken ook een groeiend aantal aanhangers. De meest gebruikte ingrediënten voor ontspanning zijn: kurkuma, gember, snijbiet, asperges, appelazijn, kokosolie, noten, avocado, cacao, kaneel, zwarte bessen en honing. Fijn relaxen, slaap lekker, eet lekker!