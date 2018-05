Effecten van fysieke activiteit tijdens de zwangerschap

In een recente studie resulteerde een gecombineerde leefstijlinterventie, waaronder dieetbegeleiding en twee keer per week fysieke activiteit tijdens de zwangerschap, in een iets langere eerste fase van de bevalling, zonder enige andere effecten tijdens de bevalling. Vrouwen die aangaven een hoog niveau van lichamelijke activiteit te hebben (> 35 minuten matige tot zware lichamelijke activiteit per dag) tijdens de late zwangerschap hadden een verminderd risico op een acute keizersnede in vergelijking met degenen met het laagste niveau van lichamelijke activiteit. De Noorse studie omvatte 303 zwangere vrouwen die deelnamen aan voedingsadvies en tweewekelijkse trainingslessen en 303 die standaard zorg kregen.

“De associatie tussen het fysieke activiteitenniveau en de wijze van bevalling kan ertoe bijdragen dat meer vrouwen worden gestimuleerd om regelmatig te bewegen vóór en tijdens de zwangerschap, wat op zijn beurt extra gezondheidsvoordelen zal opleveren voor de vrouwen en hun baby’s”, aldus hoofdauteur van de studie.