De emotionele affaire ontcijfert

In het verleden stond een affaire voor seks, geheimen en schandaal. In de hedendaagse wereld waar iedereen 24/7 toegang heeft tot internet, komt een ​​online leven dat volledig losstaat van je offline leven, vaker voor. In tegenstelling dat affaires in het verleden fysieke intimiteit inhielden, kan het vandaag echter strikt emotioneel zijn. En vaak is een emotionele affaire nog erger dan een fysieke. Dus wat is precies een emotionele affaire – en heb je er een zonder het te weten? De volgende vragen zullen je helpen een emotionele affaire te ontcijferen, en je helpen de gevaren en mogelijke vluchtroutes te ontdekken, mocht je er een nodig hebben.

Ben jij een emotionele vertrouweling?

Het debat over de vraag of mannen en vrouwen gewoon vrienden kunnen zijn, blijft doorgaan. En hoewel het perfect acceptabel is om vriendelijk te zijn tegen leden van het andere geslacht, is het een lastiger om een ​​emotionele vertrouweling te worden, vooral wanneer een van jullie of jullie beiden betrokken zijn bij andere relaties. De vraag die je jezelf in deze situatie echt moet stellen, is deze: Verstrek jij/hij emotionele intimiteit die hij/jij niet met je partner hebt? Als het antwoord ja is, betekent dat dan automatisch dat je een emotionele affaire hebt? Niet noodzakelijk. Maar de vraag blijft: waarom ben jij, in plaats van zijn partner, de emotionele vertrouweling? Tekenen dat je mogelijk een emotionele affaire hebt, zijn onder meer 24/7 whatsappen, e-mailen, sms’en of online chatten zonder dat je partner hiervan op de hoogte is, meer vertrouwen in de andere persoon dan in je eigen partner en/of dingen verbergen of tegen je partner liegen over je relatie met de andere persoon.

Houdt de relatie een van jullie tegen het ontmoeten van andere mensen?

Als je een emotionele affaire hebt terwijl je single bent en de andere persoon wel een relatie heeft (of andersom), kan de emotionele affaire ervoor zorgen dat de persoon geen andere interessante en beschikbare mensen ontmoet. Het is essentieel dat je erkent of dit gebeurt. Helaas geniet de persoon die in een relatie en een emotionele affaire heeft, het beste van beide werelden, terwijl de andere persoon aan het kortste eind trekt. De persoon die emotioneel in één relatie heeft geïnvesteerd, heeft waarschijnlijk geen tijd of energie voor, of misschien zelfs interesse in het zoeken naar een gezonde en goede relatie. En hoewel de emotionele affaire jaren kan duren, kan het ontbreken van echte en blijvende liefde leiden tot ongeluk, bitterheid en verspilde tijd. Als dit scenario je bekend klinkt, aan beide kanten van de vergelijking, ben je het aan jezelf en/of je emotionele vertrouweling (om nog te zwijgen van de andere partner) verschuldigd de affaire te beëindigen, los te laten en verder te gaan.

Is de relatie gezond – voor jullie allebei?

Terwijl het comfort van een emotionele affaire geweldig kan aanvoelen, kunnen de negatieve gevolgen verwoestend zijn. Wat begint als een onschuldige en oprechte emotionele connectie kan resulteren in gekwetste gevoelens, teleurstelling en verraad, of zelfs leiden tot het verliezen van jezelf in de ander of het uiteenvallen van iemands relatie. Voordat dingen uit de hand lopen, is het essentieel om te herkennen hoe ongezond de emotionele affaire werkelijk is. Het is ook belangrijk om te erkennen wat er misschien ontbreekt in je liefdesrelatie die uiteindelijk leidde tot de emotionele affaire. Door je relatie van binnenuit te helen en weg te lopen van de emotionele affaire, verminder je de kans op langdurige schade bij alle betrokken personen. En of je het nu leuk vindt of niet, dat is het beste scenario.

Lees ook: 15 tekenen dat hij een emotionele affaire heeft

Hoe maak je jezelf los?

Het losmaken van een emotionele affaire kan veel uitdagender zijn dan het beëindigen van een fysieke affaire. Met een fysieke affaire, maak je eenvoudig een einde aan je seksuele ontmoetingen; het creëren van nieuwe emotionele grenzen is lastiger. Dit geldt vooral als de andere persoon betrokken is bij je dagelijks leven, bijvoorbeeld op de werkplek of in je sociale leven. Voor alle betrokkenen is het echter essentieel om jezelf los te maken. Begin met het instellen van nieuwe grenzen met je emotionele vertrouweling. Houd deze nieuwe grenzen intact, ongeacht hoeveel de ander probeert ze uit te dagen. Als je emotionele relatie online is, is het essentieel om deze persoon uit je online leven te verwijderen. Richt vervolgens je energie en aandacht op het helen van de emotionele vervreemding binnen je bestaande liefdesrelatie. Als je dat niet kunt, moet je misschien ook weglopen van die relatie. Maar dat betekent niet dat je de armen van je emotionele vertrouweling tegenkomt. Alleen jullie twee zullen weten wat het beste is. Vertrouw op je gevoel en ga voorzichtig te werk.

Als je alleenstaand bent, hangt je nog lang en gelukkig leven op je sterk genoeg zijn om je los te maken van je emotionele affaire. Creëer die nieuwe grenzen en houd ze stevig intact. En vertrouw erop dat er iemand anders is voor jou die gezond, heel en in staat is om zich 100% te binden. Ondertussen geef jezelf de tijd om te genezen van de emotionele affaire. Zoek professionele hulp indien nodig.

Net als fysieke affaires zijn emotionele affaires gecompliceerd. Als je denkt dat je er misschien bij betrokken bent, is het essentieel om jezelf de hierboven besproken vragen te stellen. Hoe uitdagend het ook lijkt, loslaten is op de lange termijn veel gemakkelijker dan vasthouden.