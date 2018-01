Energiezuinig werken doe je zo!

Energiezuinig zijn is hot. Net als energiezuinig leven, eten, wonen en sporten. Want we worden ons massaal meer bewust van de noodzaak om zuinig om te gaan met de planeet waarop we leven. Maar hoe maak je je werkplek nu energiezuinig als ondernemer? Hoe zorg je ervoor dat je niet onnodig energie verspilt, en hoe maak je je onderneming “MVO” zonder grote, moeilijke investeringen?

Verlichting als eerst!

Lampen die energiezuinig zijn, zijn de eenvoudigste manier om je werkplek energiezuiniger te maken. Dus dure verbouwingen van je kantoorgebouw? Dat kan later altijd nog. Als jij jouw halogeenlampen of gloeilampen vervangt door LED TL buizen of eenvoudige plug-and-play-LED-panelen, dan maak je vaak al een enorme stap naar energiezuinigheid. Doen dus!

Check jouw installaties!

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat installaties in kantoorpanden helemaal verkeerd staan afgesteld. Denk aan warm-water-installaties, verwarmingen, koelingen, aircosystemen en ventilatiemachines. Vaak worden dergelijke installaties aangeschaft, geinstalleerd en vervolgens wordt er nooit meer of nog maar amper naar omgekeken. Slechte zaak! Want door verkeerde afstelling van dit soort energieverbruikers, kun je gemakkelijk en onopgemerkt jarenlang teveel stroom verbruiken. Onderhoud jouw installaties dus regelmatig!

Zelfde werktijden

Begint de ene collega om 8 uur ’s ochtends, en de andere op 09:30 uur? En moeten alle collega’s acht uur werken per dag? Dan moeten de lampen 1,5 uur per dag extra branden. Állemaal. Dat zijn jaarlijks een kleine 550 branduren extra. Bovendien moeten ook de koffieautomaat, verwarming boiler en alle andere elektrische apparatuur op kantoor langer en harder werken. Het hanteren van dezelfde werktijden scheelt veel energie en zorgt daarom voor een energiezuiniger kantoor. Alle medewerkers zullen hiervoor moeten meewerken!

Meer inzetten op energiezuinigheid op kantoor? Dan kan het effectief zijn om een energieadviseur in te schakelen. Zo’n adviseur controleert je pand en stelt energieverbruiksreducerende ingrepen voor. We begrijpen dat het investeringen kost, maar drukken ondernemers ook op het hart dat ze niet alleen bijdragen aan een beter milieu, maar ook aan een fijner werkklimaat én minder energiekosten op lange termijn!