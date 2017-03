Er even tussenuit: 5 tips om dit makkelijk te regelen

Hoewel het jaar net begonnen is, is het de perfecte tijd om er lekker even tussenuit te gaan. Even weg van de dagelijkse routine zodat je weer frisse energie kunt opdoen, en je batterijen kunt op laden. Tijd voor wat spontaniteit dus! Als je goed plant, kan een korte reis geweldig zijn en je zelfs het gevoel geven dat het langer duurt dan het is. We zetten hier daarom 5 tips op een rij hoe je dit makkelijk en snel kunt regelen.

1. Weet wat je wilt!

Wat wil je bereiken met de trip? Wil je lekker ontspannen? Of toch actief bezig zijn? Als je niet goed weet wat je in gedachten hebt, zal het zonde zijn als je er niet mee bereikt wat je eigenlijk wilt.

2. Kies een bestemming

Als je een idee hebt wat je wilt, dan is het tijd om een bestemming te kiezen. Wees niet te kieskeurig. Waarschijnlijk heb je al wat plaatsen of landen in gedachten, maar blijf open voor bestemmingen waar je niet eerder aan hebt gedacht. Misschien zijn daar wel geweldige aanbiedingen voor op het moment, en het is altijd leuk om nieuwe ervaringen op te doen. Houd er wel rekening mee dat alles wat je zoekt in de omgeving is. Dus ga niet ergens op het platteland zitten, als je liever leuke restaurants wilt bezoeken of allerlei bezienswaardigheden wilt zien.

3. Maak tijd

Niet iedereen kan gewoon inpakken en gaan! Je moet er toch tijd voor vinden. Afgezien van de kosten en je werk, is dit waarschijnlijk de reden waarom je nu hier bent, in plaats van te genieten in een ander land of andere plaats. Maar al is het alleen maar voor een weekend, doe het toch. Zelfs een korte verandering van routine kan een groot verschil maken.

4. Boek

Als je eenmaal weet waar je wilt gaan en wanneer, dan is het tijd om definitief te boeken. Ook op de bestemming kun je van alles reserveren. Zo kom je niet voor verassingen te staan. Tip: vergelijk ook het parkeren op verschillende luchthavens op Parkago.com. De prijzen kunnen enorm verschillen, en hierdoor kun je geld besparen.

5. Geniet

Als je eenmaal alles gepland en ingepakt hebt, is het enige wat je nog hoeft te doen, een geweldige tijd hebben. Geniet van een weekendje weg, verken de omgeving en maak een aantal mooie herinneringen.