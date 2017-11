Er is geen veilige hoeveelheid alcohol tijdens de zwangerschap

Elke hoeveelheid alcohol tijdens de zwangerschap kan leiden tot extreme blijvende effecten op een kind, volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Binghamton en de State University of New York. Een team van onderzoekers constateerde dat zelfs een kleine tot matige hoeveelheid alcohol aanzienlijke hoeveelheden angst bij nakomelingen veroorzaakt, dat voort zet tot adolescentie en volwassenheid. Dit onderzoek was verschillend bij het gebruik van slechts een laag niveau van alcoholblootstelling, terwijl voorgaande studies hoge blootstellingsniveaus gebruikten om dezelfde conclusie te bereiken.