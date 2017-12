Met slechts een paar weken te gaan voor Kerstmis, begint iedereen zo langzamerhand de kerstboom op te tuigen. Maar heb je er ooit aan gedacht wat je kerstboom over je zegt? Een Britse winkel die kerstbomen verkoopt heeft vastgesteld wat iemands kerstboom over hen zegt, door te luisteren naar klanten, waardoor een aantal vaak terugkerende eigenschappen zijn opgemerkt.

De natuurlijke gezonde kerstboom liefhebber



Met overvloedig donkergroen gebladerte en vaak gedecoreerd in traditioneel rood, groen en goud, vertegenwoordigt de ‘natuurlijke gezonde kerstboom’, net zoals zijn eigenaar, stevige familiewaarden en de echt genereuze geest van Kerstmis. Deze boom is het hart van het huis en is een tijdloze klassieker.

Veel van de decoraties zullen een grote sentimentele waarde hebben voor de eigenaar, en roepen herinneringen op aan vervlogen familiedagen. Het versieren van de boom is altijd een jaarlijkse familieaangelegenheid met grote waarde voor de inbreng van familieleden, zowel jong als oud.

Deze boombezitter houdt van de kersttraditie en gedijt op de chaos die gepaard gaat met de feestdagen. Met Kerstmis kunnen ze zo helder schijnen als de ster bovenop hun boom. Met hun uitzonderlijke organisatorische vaardigheden produceren ze voortreffelijke kerstgerechten, genoeg om een ​​leger te eten te geven, allemaal natuurlijk uitgevoerd met militaire precisie. Hun natuurlijke warmte en flair voor entertainment komen naar voren in de kersttijd.

De alpinist



Kerstmis is een allround zintuiglijke ervaring voor de sensuele ‘alpinistboom’-liefhebber. Deze met sneeuw bedekte kerstcreatie inspireert gedachten aan gezellige blokhutten, met sneeuw bedekte hellingen en de hemelse geur van dennenappels die branden op een open vuur. Alpinisten zijn enthousiast over de ‘real feel’-technologie van deze prachtige boom.

De ‘alpinistboom’-bezitter houdt van het buitenleven en probeert hun alpine fantasie binnenshuis te recreëren. Ze dromen ervan om het feestelijke seizoen door te brengen op glinsterende met sneeuw bedekte hellingen voordat ze terugkeren naar hun luxueuze skichalet. Het dragen van een dikke trui en wegzakken in de bank terwijl je nipt aan glühwein en geroosterde kastanjes eet met geliefden, is hun idee van de hemel.

Voor de alpinist is Kerstmis hetzelfde als leven in een winter wonderland kerstkaart. Het gaat erom om je onder te dompelen in de perfecte magische sfeer van het seizoen.

Kerstfeest Party People



Een lange, slanke, opvallende ijswitte kerstboom maakt een gewaagd statement. Net als hun eigenaars tonen deze prachtige bomen het totale ontwerpvertrouwen met hun ultramoderne kijk op de feestdagen.

Een puur witte boom zorgt voor een prachtig middelpunt op elk kerstfeest en deze bomen zijn bij uitstek geschikt voor iemand die ongetwijfeld ook de ster van de show zal zijn. Kerstfeestmensen zijn levendig en houden van plezier, vooral rond het feestseizoen en deze fantastisch gekleurde boom drukt hun blijheid uit.

Maar wees gewaarschuwd, probeer niet om decoradvies aan te bieden! Deze mensen zijn notoir bezitterig over hun bomen en de versierrechten zijn exclusief voor de eigenaar. Snuisterijen zijn altijd in kleur gecoördineerd en precisie in plaatsing is de sleutel tot de creatie van dit meesterwerk.

Minimalist



De meest ingetogen en toch verbluffend stijlvolle boom behoort toe aan de minimalisten. Net als hun eigenaars is hun uiterlijk elegant, gestroomlijnd en super-slank.

Er is geen rommel en chaos in verband met de hoogglanservaring van een minimalistische kerst. De ‘minimalistische boom’ zal meestal te vinden zijn in een ongerepte thuisomgeving, zoals een uber-cool stedelijk appartement. De pure eenvoud staat representatief voor het soepel lopende en probleemloze gedoe van de ‘minimalistische boom’-liefhebber.

Het kerstdiner bestaat misschien uit een verfijnd dienblad met sushi in plaats van een traditionele kerstkalkoen met alles erop en eraan. De ‘minimalistische kerstboom’ mist opzettelijk elke versiering met geen snuisterij in zicht! Bij deze boom draait het allemaal om terughoudendheid bij het ontwerpen en het is misschien de voorkeur van personen die op het gebied van architectuur of interieurontwerp werken.

Deze boom wordt ook geliefd door mensen die heel weinig tijd te besteden hebben aan decoreren en degenen die misschien weggaan met Kerstmis, maar hun kerstgeest willen tonen.