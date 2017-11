Er zijn vier soorten type wijndrinkers. Welke ben jij?

De traditionele wijnaanbeveling bij een bepaald gerecht, kan beter achterwege gelaten worden. Nieuw onderzoek suggereert dat mensen over het algemeen in bepaalde categorieën voor het drinken van wijn of ‘wijntypes’ vallen. De manier waarop iemand wijn drinkt en proeft is onderzocht, en mensen passen in een van de vier verschillende voorkeurscategorieën voor wijn drinken. De categorieën zijn …

Zoet

Deze mensen zijn erg kieskeurig over hun wijnen, samen met de meeste andere dingen in hun leven. Ze streven ernaar om alles georganiseerd te hebben en te houden. Ze willen iets lichts, fruitigs en niet te sterk. Ze genieten ook van koolzuurhoudende dranken en zout eten. De statistieken vermelden ook dat 70% van deze drinkers vrouwen zijn.

Overgevoelig

Vergelijkbaar met de categorie zoet willen deze mensen iets lichts en zoets, en ze staan ​​meer open voor het uitproberen van nieuwe wijnen, maar het moet eenvoudig zijn. Dit onderzoek vermeld ook dat deze mensen vaak klagen over kamertemperatuur en televisievolume.

Gevoelig

Deze mensen vallen in het midden van de schaal voor het drinken van wijn. Ze zijn flexibel en avontuurlijk, ze houden van een verscheidenheid aan wijnen zolang de wijn niet te sterk is. Van deze mensen wordt ook gezegd dat ze een vrije geest hebben en minder rigide zijn in het dagelijks leven.

Verdraagzaam

Ten slotte zijn dit de wijnkenners. De mensen die grote, gewaagde smaken en volle wijnen drinken. Onderzoek suggereert ook dat zij besluitvormers en lineaire denkers zijn. De meest genoten wijn van deze categorie is een rijk smakende rode wijn. Mensen die het meest met deze categorie verbonden zijn ook dol op intense smaken en sterke koffie.

In welke categorie val jij?