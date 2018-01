Het eten van groenten word geassocieerd met het verminderen van geheugenproblemen

Het eten van ongeveer een portie groene bladgroente per dag, kan in verband worden gebracht met een langzamer tempo van de hersenveroudering, blijkt uit een nieuw onderzoek. Uit de studie bleek dat mensen die minstens één portie groene bladgroenten per dag aten een langzamere afname hadden op tests van geheugen en denkvaardigheden dan mensen die deze groenten nooit of zelden aten. Het verschil tussen de twee groepen was het equivalent van 11 jaar jonger te zijn.

De studie omvatte 960 mensen met een gemiddelde leeftijd van 81 jaar die geen dementie hadden en werden gevolgd gedurende gemiddeld 4,7 jaar. De deelnemers vulden een vragenlijst in over hoe vaak ze bepaalde voedingsmiddelen aten en dat hun denk- en geheugenvaardigheden jaarlijks tijdens die tijd werden getest.

De vragenlijst vroeg hoe vaak en hoeveel porties mensen aten van drie groene, bladgroenten: spinazie, boerenkool en sla. De deelnemers waren verdeeld in vijf gelijke groepen op basis van hoe vaak ze groene groenten aten. De mensen in de bovenste groep aten gemiddeld ongeveer 1,3 porties per dag. Degenen in de laagste portie groep aten gemiddeld 0,1 porties per dag.

Over het algemeen daalden de scores van de deelnemers op de denk- en geheugentest in de loop van de tijd met een snelheid van 0,08 gestandaardiseerde eenheden per jaar. Meer dan 10 jaar later, was de snelheid van de daling voor degenen die de meest groene groenten aten langzamer met 0,05 gestandaardiseerde eenheden per jaar dan voor degenen die de minste groene bladgroenten aten. Dit verschil was gelijk aan 11 jaar jonger zijn.

De resultaten bleven geldig na verantwoording voor andere factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de hersenen, zoals roken, hoge bloeddruk, obesitas, opleidingsniveau en hoeveelheid fysieke en cognitieve activiteiten.