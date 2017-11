Etiquette voor een hondenpark

Als je hond een verandering van omgeving nodig heeft, kun je overwegen hem of haar mee te nemen naar het hondenpark, waar ze kunnen spelen, sporten en andere sociale contacten kunnen hebben met andere honden en mensen. Deze activiteiten kunnen je hond zowel fysiek als mentaal ten goede komen. Maar dat betekent niet dat de hond vrij zou moeten zijn om het park rond te dwalen zonder jou toezicht. We hebben hier een paar tips om je huisdier veilig te houden in het hondenpark.

1. Let op!

Je zou je hond in de gaten moeten houden in het park en niet worden afgeleid. Besteed veel aandacht aan de honden en hun lichaamstaal. Onderbreek het spel indien nodig om hun gedrag te kalmeren en verwijder je hond als deze bang is of gepest wordt door anderen. Bovendien kan het nuttig zijn om speelgoed thuis te laten om te voorkomen dat je huisdier zijn speelgoed bewaakt.

2. Weet wanneer je het spel moet onderbreken.

Hoe weet je wanneer je een spel moet stoppen? Elk spel dat twijfelachtig lijkt te worden moet worden gestopt omdat het tot een gevecht zou kunnen leiden. Twijfelachtig gedrag is stalking, bezitterigheid over een stuk speelgoed (zoals agressief touwtrekken) en worstelen, als er meer dan twee honden bij betrokken zijn of als één hond altijd onderaan is. Agressief gedrag, zoals nekbijten, overmatig blaffen, een andere hond vastklemmenn en andere honden happen is niet geschikt voor het hondenpark en moet onmiddellijk worden gestopt.

3. Vergeet ziekten niet!

Andere veiligheidsaspecten voor het hondenpark zijn de verspreiding van besmettelijke ziekten en parasieten. Het is belangrijk dat honden die naar parken gaan medicijnen krijgen die hartwormen, vlooien en darmparasieten voorkomen. Honden moeten ook regelmatig gevaccineerd worden, dus is het beter om puppy’s thuis te laten totdat ze al hun inentingen hebben gehad. Ook is het raadzaam voor honden die contact hebben met andere honden om te worden gevaccineerd tegen kennelhoest, een besmettelijke ziekte van de luchtwegen.