Wie in Europa drinkt het meest?

Hoeveel drink je in de loop van een week? Waar je woont, en de alcohol cultuur van dat land, zal je reactie beïnvloeden. Als je een Oost-Europese bent, kan de voorkeur uitgaan naar wodka. Als je in Zuid-Europa woont, ben je het meest dol op wijn, terwijl degenen verder naar het noorden vaker bier drinken. Maar hoeveel alcohol zit er eigenlijk in een glas wodka, wijn of bier? Dit varieert van land tot land, en – tot nu toe – heeft dat het ook onmogelijk gemaakt om het alcoholgebruik in verschillende Europese landen te vergelijken. Maar onderzoekers van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie zijn er samen met collega’s uit meer dan 40 Europese landen in geslaagd om de code van deze puzzel te kraken. En nu zijn de resultaten van de enquête beschikbaar.

De resultaten van de enquête tonen aan dat de consumptie van alcohol in de Europese landen sterk varieert. Mannen verbruiken bijna tweemaal zoveel eenheden alcohol als vrouwen, en vrouwen in Israël en Centraal- en Oost-Europa drinken het minst. De Ieren drinken over het algemeen het meest. Binge drinking is het meest verspreid in Portugal, en Groot-Brittannië staat op de tweede plaats. In de Scandinavische landen, staan de Denen bovenaan de lijst voor het hoogste alcoholgebruik in het algemeen, en binge drinken in het weekend is het meest voorkomend onder Noorse mannen. Het onderzoek bevestigd ook wat wetenschappers hebben bekend over sociale status en het gebruik van alcohol: mensen die goed af zijn drinken het meest.