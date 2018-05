Op 18 mei opent in de Centrale OBA de expositie ‘Modemuze@OBA: Innovation’. Na de succesvolle eerste editie in de OBA in 2017, komt Modemuze wederom met een verrassende tentoonstelling met een uitgebreid en divers evenementenprogramma. Laat je inspireren door zowel historische kleding als hedendaagse outfits van jonge ontwerpers, geselecteerd door veertien musea en vier verzamelaars. De tentoonstelling is ingericht door Modemuze; het online platform voor vier eeuwen mode- en kostuumgeschiedenis. Iedere partner van Modemuze heeft een of meerdere voorwerpen uit eigen verzameling gekozen.

Ontwerpen van jonge designers

De internationale mode-community MAFB en het digitale platform Modemuze nodigden zes jonge ontwerpers uit zich te laten inspireren door kleding uit o.a. het Amsterdam Museum en het Museum voor Wereldculturen. Op basis daarvan hebben deze designers speciaal voor deze gelegenheid nieuwe outfits ontworpen.

Modemuze@OBA is van 18 mei t/m 2 september gratis en dagelijks te bezoeken van 10.00 – 22.00 uur in de Centrale OBA, Oosterdokskade 143, Amsterdam.

‘Foto: Carin Verbruggen en Ferry Drenthem Soesman’.