Extra concert Harry Styles in Ziggo Dome

Zojuist is bekendgemaakt dat Harry Styles nieuwe data aan zijn huidige tournee heeft toegevoegd. Naast het uitverkochte concert dat Harry Styles op 8 november in AFAS Live geeft, komt hij ook op woensdag 14 maart 2018 naar Nederland voor een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het eerste deel van Harry Styles Live On Tour begint in september en reist langs diverse intieme zalen door heel de wereld met als special guest MUNA.

Met zijn debuutalbum Harry Styles, dat 12 mei is uitgebracht, scoort hij wereldwijd de toppositie in de albumlijsten. In Amerika komt het album op nummer 1 binnen in de Billboard Album Top 200 met meer dan 230.000 verkochte albums. Hiermee breekt hij het record van de meest verkochte albums door een Britse zanger in de week van de albumrelease. Het debuutalbum is wereldwijd een succes en behaalt de nummer 1 positie in 55 landen waaronder de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada, Australië, Nederland, België, Polen en in verschillende landen in Zuid-Amerika Zuidoost-Azië en het Midden Oosten.

Harry Styles – Live On Tour

Woensdag 8 november 2017| AFAS Live, Amsterdam UITVERKOCHT

Woensdag 14 maart 2018 | Ziggo Dome, Amsterdam EXTRA SHOW

Aanvang: 20.00 uur | Entree Ziggo Dome: € 65, € 55, € 50 en € 45 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor de resterende kaarten voor het concert van Harry Styles start vrijdag 16 juni om 9.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).