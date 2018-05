Film tip: I Feel Pretty

In de nieuwe comedy I Feel Pretty, worstelt een vrouw met gevoelens van diepe onzekerheid en een laag zelfbeeld. Wanneer Renee (Amy Schumer) tijdens het sporten met een harde klap van haar fiets valt, verandert haar zelfbeeld drastisch. In plaats van een doorsnee onopvallende vrouw die worstelt met haar onzekerheid, ziet ze zichzelf als één van de meest prachtige en zelfverzekerde personen ter wereld. Met deze nieuwe versie van zichzelf is ze vastbesloten om alles uit het leven halen zonder dat haar nog iets in de weg staat. Maar wat gebeurt er wanneer ze er achter komt dat haar uiterlijk nooit veranderd is?

Cast

Amy Schumer, Michelle Williams, Naomi Campbell

Releasedatum 03-05-2018