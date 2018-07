Film tip: The Darkest Minds

Wanneer tieners op een mysterieuze wijze nieuwe, sterke krachten ontwikkelen, worden ze door de regering tot een bedreiging verklaard en opgesloten. De zestienjarige Ruby, één van de meest krachtige tieners ooit, ontsnapt uit haar kamp en sluit zich aan bij een groep weggelopen jongeren die op zoek zijn naar een veilig toevluchtsoord. Al snel beseft deze nieuwgevormde familie dat in een wereld met volwassenen aan de macht die hen hebben verraden, rennen niet meer genoeg is. Ze zullen weerstand moeten bieden door hun collectieve macht te gebruiken om op deze manier de controle over hun toekomst terug te nemen. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Alexandra Bracken, in Nederland uitgebracht door Karakter Uitgevers als ‘The Darkest Minds-trilogie 1: De Overlevenden’.

Cast

Harris Dickinson, Amandla Stenberg, Mandy Moore, Skylan Brooks, Mark O’Brien, Miya Cech, Golden Brooks, Sammi Rotibi, Patrick Gibson, Gwendoline Christi, Wallace Langham

Releasedatum

02-08-2018