Flawless – over schoonheid, balans en how to shine van binnenuit

Succesvolle make-upartist en beauty-expert Amanda Rijff heeft in de afgelopen dertien jaar al meer dan 15.000 bekende en minder bekende vrouwen (en een enkele man) in haar stoel gehad. Het zijn intieme momenten, waarin ze het mooiste uit mensen naar voren haalt. Haar signature look is de Flawless Face: een stralend, natuurlijk gezicht, waarbij het lijkt alsof je nauwelijks make-up draagt. In Flawless neemt Amanda Rijff je mee in haar wereld en werkzaamheden. Waar komt haar eindeloze passie voor visagie en styling vandaan? Welke beautyvragen worden er steeds aan haar gesteld? En wat is het geheim achter de Flawless Face?

Flawless is een leeftijdloos boek voor iedere vrouw die graag stralend en flawless voor de dag wil komen. Amanda vertelt je in dit boek hoe je het beste uit jezelf kunt halen, vanbinnen en vanbuiten. Ze neemt je mee op haar (persoonlijke) zoektocht naar het vinden van een gezonde balans tussen uiterlijke en innerlijke verzorging. Van hoe je je huid een boost geeft, wat te doen bij wallen en acne, de ultieme producten binnen elk budget, extra tips en tricks over de getinte en donkere huid tot hoe je zelf een Flawless Face creëert. Zodat je iedere ochtend in de spiegel kunt kijken en denken: wat voel ik me lekker en wat zie ik er stralend uit!

•Een boek vol inspirerende en persoonlijke insider-verhalen

•Bomvol (beauty)tips om het beste in jezelf naar boven te halen

•Ook met handige weetjes en veel tips voor vrouwen met een getinte en donkere huid

FLAWLESS | AMANDA RIJFF | €17,99