De formule voor de perfecte vrijdagnacht is onthuld ...

De verwarming aan, gordijnen dicht, een Chinese afhaalmaaltijd en twee afleveringen van een Netflix-serie zijn onthuld als de elementen van de perfecte vrijdagavond, volgens de Britten. Maar liefst 83 procent doet de deuren op slot en blijft vrijdag binnen in plaats van zich uit te leven om sociaal te zijn. Acht van de tien ondervraagde volwassenen zei dat ze blij zijn dat het winter is, omdat het een excuus is om binnen te blijven – met gordijnen dicht (62 procent), een opgeruimd huis (60 procent) en de afwas gedaan en opgeborgen (52 procent), alle taken die moeten worden voltooid voordat totale ontspanning kan beginnen, volgens de enquête.

De perfecte vrijdagavond volgens de Britten

1. Thuiskomen van het werk voor 17:00 uur

2. Gordijnen dicht

3. Een opgeruimd huis

4. De afwas gedaan en opgeborgen

5. Pyjamas of comfortabele kleding aan voor 18.30 uur

6. Een Chinees afhaalmenu

7. Ijskoud biertje (mannen) Groot glas rode wijn (vrouwen)

8. Twee afleveringen van je favoriete Netflix-drama

9. Je andere helft met jou

10. £ 32 spenderen aan eten en drinken

11. Geurkaarsen aan

12. 30 minuten op Facebook

13. 13 minuten scrollen door Instagram

14. 10 minuten bellen met moeder

15. Centrale verwarming aan

16. Vergrendeling van alle deuren en ramen