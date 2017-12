Friends vanaf 1 januari te zien op Netflix!

Goed nieuws voor de fans van Friends! Vanaf 1 januari 2018 zijn alle seizoenen (1 t/m 10) van de bekende comedy voor het eerst via Netflix beschikbaar in ons land. De Amerikaanse sitcom, waarin kijkers het leven volgen van zes ‘twenty-something’ vrienden in New York, is ondanks dat het laatste seizoen in 2004 werd uitgezonden nog altijd immens populair.

In maar liefst 236 afleveringen zag een grote fanschare vanaf 1994 alle grappige, ontroerende en voor velen herkenbare situaties van Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe en Joey. Deze hechte vriendengroep besprak in elke aflevering de perikelen op gebied van liefde, vriendschap en werk met elkaar in het ‘Central Perk’ koffiehuis. In Nederland werd Friends veel aangevraagd via het formulier op de help-website van Netflix. Hierdoor heeft de online entertainment-service besloten de volledige serie voor de Nederlandse abonnees beschikbaar te maken.

Alle tien seizoenen zijn vanaf 1 januari 2018 in Nederland op Netflix te zien.