Na de Frikandellenvlaai nu de Kruidnootjesvlaai

Na de Frikandellenvlaai van afgelopen weekend, ligt het komende weekend de Kruidnootjesvlaai in de schappen bij Aldi. Net op tijd voor Sinterklaas die zaterdag aankomt in Nederland. Deze vlaai voor vijf personen is gevuld met speculaas bavarois en een laagje pudding en is bestrooid met kruidnootjes. Een smakelijke verrassing voor klein en groot.

De Kruidnootjesvlaai is vanaf vrijdag 17 november tot en met zondag 19 november in de schappen te vinden bij alle filialen van Aldi in Nederland (€ 2,49).