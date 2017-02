Fysiek actieve kinderen zijn minder depressief

Actief zijn, zweten en onstuimig spelen bieden meer dan alleen fysieke voordelen voor de gezondheid van jonge kinderen. Een nieuwe studie toont aan dat dit soort lichamelijke activiteit ook beschermt tegen depressie. Eerdere studies hebben aangetoond dat volwassenen en jongeren die lichamelijk actief zijn een lager risico hebben op het ontwikkelen van een depressie. Maar hetzelfde effect is niet onderzocht bij kinderen – tot nu toe. Resultaten van een nieuwe studie tonen dat kinderen hetzelfde gunstige effect van actief ontvangen. We hebben het over een matige tot krachtige fysieke activiteit die kinderen doet zweten of buiten adem laat.

Onderzoekers onderzochten 800 kinderen toen ze zes jaar oud waren, en vervolgens ongeveer 700 toen ze acht en tien jaar oud waren. Fysiek actieve zes- en acht-jarigen vertoonden minder symptomen van depressie toen ze twee jaar later werden onderzocht. Fysieke activiteit lijkt dus te beschermen tegen de ontwikkeling van depressie.