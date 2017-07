Heeft fysieke activiteit invloed op honger en energie-inname bij iedereen?

Sommige mensen geloven dat trainen niet kan helpen om hun lichaamsgewicht onder controle te houden, omdat het automatisch honger en energie-inname stimuleert. Met behulp van een grote dataset van gezonde mannelijke deelnemers, bepaald een onderzoek het aandeel van de personen van wie honger en energie-inname werd gestimuleerd door trainen. De resultaten toonden aan dat op de dag van trainen, honger (4%) en energie-inname (10%) slechts in een klein percentage van individuen is toegenomen. Deze bevindingen suggereren daarom dat de trainen de drive om te eten niet stimuleert voor de overgrote meerderheid van de mensen. Aanvullend onderzoek is nodig om ervoor te zorgen dat deze bevindingen worden gerepliceerd in andere belangrijke groepen – zoals bij vrouwen en mensen met overgewicht.