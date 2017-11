Ga jij ook smullen van de Frikandellenvlaai?

Ben je gek op frikandellen en op vlaai? Dan kun je binnenkort smullen van de frikandellenvlaai! Alleen het aanstaande weekend is de hartige frikandellenvlaai éénmalig te koop bij alle Aldi-filialen. Deze bijzondere vlaai is warm natuurlijk het lekkerst. Slechts 8 minuten op 180 graden in de oven en voilà. Serveertip: enkele toefjes mayonaise, wat snipperuitjes en geraspte kaas.

De hartige frikandellenvlaai is alleen verkrijgbaar van vrijdag 10 tot en met zondag 12 november bij Aldi in Nederland. De vlaai is gemaakt van brooddeeg en de beroemde Aldi-Snack Fan-frikandellen en is te vinden in het koelvak. Voor wie op een later tijdstip ook nog van de vlaai wil genieten: je kunt hem maximaal 3 maanden in de vriezer bewaren. De prijs is 3,99.