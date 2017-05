Gadgets voor een duurzamer energieverbruik

Het is van belang dat we met zijn allen beter om gaan met energie. Behalve dat het je veel geld kan schelen, kan een tekort aan energie ernstige gevolgen hebben voor de maatschappij. Energiebesparing kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu. Als je ook energie wilt besparen is het als eerste belangrijk om je huis energiezuiniger te maken. Daarvoor zijn er vele mogelijkheden waar je zelf wat aan kunt doen, maar er zijn ook dingen die door de huiseigenaar (als je dat niet bent) gedaan moeten worden. Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende gadgets op de markt die ons kunnen stimuleren beter om te gaan met energie. We zetten hier enkele op een rij.

Energie App

Diverse energiebedrijven hebben tegenwoordig een App voor je smartphone en tablet. Vaak hoef je niet eens klant van het bedrijf te zijn. Hier kun je je verbruik volgen. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk een bespaardoel in te stellen en je verbruik te vergelijken met eerdere periodes en met andere huishoudens. Voor klanten zijn er extra diensten. Deze apps zijn gratis te downloaden.

Slimme thermostaat

Een Slimme thermostaat maakt het mogelijk om meer uit je cv-installatie te halen. Het is een digitale energiemeter die in de plaats komt van de huidige elektriciteitsmeter en gasmeter. Deze meter heeft slimme mogelijkheden zoals dat het automatisch het energieverbruik door geeft aan de netbeheerder. Zelf hoef je dan geen meterstanden meer door te geven. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk de controle en bediening van de thermostaat op afstand te regelen.

Energiemanager

Een energiemanager geeft inzicht in gas- en elektriciteitsgebruik. Energiemanagers komen in de vorm van een app, website of computerprogramma, maar ook via een apparaatje dat de gegevens rechtstreeks binnenhaalt van de slimme meter. Hoe meer gegevens er in de energiemanager zijn, hoe meer inzicht je hebt in je verbruik. Zo weet je wat teveel energie (en dus teveel geld) kost en waar je kunt besparen.