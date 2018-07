Gebruikers van zonnefilters ontvangen minder dan de helft van de bescherming tegen de zon dan zij denken

Onderzoekers hebben beoordeeld hoeveel zonbescherming mensen daadwerkelijk ontvangen, op basis van typisch gebruik. Het is bekend dat mensen niet het volledige voordeel van zonnebrandcrème tegen ultraviolette straling ontvangen, omdat ze het dunner toepassen dan de fabrikanten aanbevelen.

Bij het eerste experiment in zijn soort, beoordeelde het team de DNA-schade in de huid na het verlagen van de zonnebrandproductdikte van minder dan 2 mg/cm2 – de hoeveelheid die fabrikanten gebruiken om hun SPF-score te halen.

De resultaten toonden aan dat zonnebrandcrème met een zonbeschermingsfactor (SPF) van 50, op een typische manier toegepast, in het beste geval 40% van de verwachte bescherming zou opleveren. De bevindingen hebben het onderzoeksteam ertoe aangezet om te suggereren dat consumenten een veel hogere SPF-zonnebrandcrème gebruiken dan zij nodig achten, om ervoor te zorgen dat ze worden beschermd tegen schade door de zon.

Als onderdeel van het onderzoek verdeelden wetenschappers een cohort van 16 vrijwilligers met een lichte huid in twee groepen van acht – (drie vrouwen en vijf mannen in elk). De ene groep kreeg een enkele UVR-blootstelling om zonlicht te simuleren, in gebieden die werden behandeld met een hoge SPF-zonnebrandcrème van verschillende dikte, variërend van 0,75 mg, tot 1,3 mg tot 2 mg/cm2.

De andere groep ontving op vijf opeenvolgende dagen opnames – om continue vakantieblootstelling na te bootsen. De hoeveelheid UVR-blootstelling was in de loop van het experiment gevarieerd om de omstandigheden in vakantiebestemmingen, zoals Tenerife, Florida en Brazilië, na te bootsen.

Biopsieën van de UVR-blootgestelde delen van de huid toonden aan dat, voor de groep die herhaaldelijk aan UVR werd blootgesteld, aanzienlijke DNA-schade werd aangetroffen op de gebieden die geen bescherming tegen de zon kregen, hoewel de UVR-dosis erg laag was.

Schade was verminderd toen zonnebrandcrème werd aangebracht met een dikte van 0,75 mg/cm2 en aanzienlijk verminderd wanneer 2 mg/cm2 zonnefilter werd aangebracht, zelfs met veel hogere UVR-doses.

Vijf dagen blootstelling aan hoge dosis UVR met het zonnebrandmiddel van 2 mg/cm2 vertoonden aanzienlijk minder schade dan slechts één dag lage UVR-dosisblootstelling zonder zonnebrandcrème in alle monsters.