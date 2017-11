Het gedrag van je vader kan van invloed zijn op je eigen seksuele gedrag

Vrouwen die opgroeien zonder een zorgzame vader, of die zelfs worden herinnerd aan pijnlijke en teleurstellende ervaringen met hun vader, zien meer seksuele intentie bij mannen. Nieuw onderzoek vindt dat vrouwen die herinnerd werden aan de tijd dat hun vader afwezig was in hun leven – of die echt slechte kwaliteit van het opvoeden hebben ervaren tijdens het opgroeien – een grotere paringsdoelstelling ervoeren in het beschreven gedrag van een hypothetische mannelijke partner en wanneer ze praten met een man. Deze vrouwen “zagen” ook meer seksuele opwinding bij het bekijken van afbeeldingen van menselijke gezichten.

“Dit onderzoek onderstreept een belangrijke psychologische verandering – het waarnemen van een grotere seksuele interesse bij mannen – die de waarschijnlijkheid van een vrouw zou kunnen vergroten om zich te engageren in onbeperkt of risicovol seksueel gedrag als antwoord op het opgroeien met een gehandicapte vader,” zei de onderzoeker en hoofdauteur van de studie.

De onderzoekers voerden vijf verschillende onderzoeken uit waarbij de helft van de vrouwelijke deelnemers willekeurig werden toegewezen om te onthouden dat hun biologische vader afwezig was tijdens een belangrijke gebeurtenis in het leven. Ter vergelijking werd de andere helft van de deelnemers uit verschillende studies gevraagd een tijd terug te halen dat hun vader aanwezig was, of dat hun moeder afwezig was, voor een belangrijke gebeurtenis.

De tweede fase van elk onderzoek zette de vrouwen ertoe aan om de seksuele en romantische interesse van mannen te beoordelen op basis van het volgende: beschreven gedrag van een hypothetische datingpartner (van handen in de hand houden tot flirten), het bekijken van mannelijke gezichtsportretten of interactie met een potentiële partner via een videoscherm.

In elk onderzoek vonden de onderzoekers aanwijzingen dat vrouwen die werden herinnerd aan pijnlijke en teleurstellende ervaringen met hun vaders later een grotere paringsdoelstelling bij de mannen ervoeren. Vergelijkbare resultaten werden niet gevonden wanneer vrouwen werden herinnerd aan teleurstellende ervaringen met hun moeders.