Geen link tussen huisdieren en de gezondheid van kinderen

In tegenstelling tot het algemeen geloof, wordt de mentale of lichamelijke gezondheid van kinderen niet verbeterd met een hond of kat in het huis, volgens een nieuwe RAND studie. De bevindingen komen uit de grootste studie om de opvatting te ontdekken dat huisdieren de gezondheid van kinderen kunnen verbeteren door lichamelijke activiteit te verhogen en de empathie vaardigheden van jongeren te verbeteren. In tegenstelling tot eerdere kleinere studies over dit onderwerp, gebruikte het RAND-werk geavanceerde statistische instrumenten om te controleren op meerdere factoren die kunnen bijdragen dat het welzijn van een kind anders kan zijn dan bij huisdier eigendom, zoals bij een familie die hoger inkomen of in een meer welvarende omgeving leeft.

De studie analyseerde informatie uit meer dan 2.200 kinderen in huisdier huishoudens en vergeleek dit met ongeveer 3.000 huishoudens zonder hond of kat. Onderzoekers vonden dat kinderen uit gezinnen met een huisdier geneigd zijn om een ​​betere algemene gezondheid te hebben, iets hoger gewicht hebben en waarschijnlijk meer lichamelijk actief waren in vergelijking met kinderen wier gezin geen huisdieren had. Ook hadden kinderen met huisdieren vaker ADD/ADHD, meer kans om gehoorzaam te zijn en minder kans om ouders bezorgd te maken over hun gevoelens, stemming, gedrag en leervaardigheid.

Maar toen de onderzoekers de bevindingen aanpasten om rekening te houden met andere variabelen die kunnen worden geassocieerd met huisdieren en de gezondheid van een kind, verdween de associatie tussen huisdier eigendom en betere gezondheid. In het algemeen beschouwden onderzoekers meer dan 100 variabelen bij het aanpassen van hun model van huisdier eigendom en gezondheid, met inbegrip van familie inkomen, taalvaardigheden en soort huisvesting.

Hoewel veel vorige studies een verband hebben gezet tussen huisdier eigendom en een betere emotionele en lichamelijke gezondheid, stellen RAND-onderzoekers dat hun analyse meer geloofwaardigheid heeft, omdat het een groter deel heeft geanalyseerd dan eerdere inspanningen.