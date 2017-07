Het geheim om het perfecte cadeau te geven: Stop met bang te zijn

Heb je ooit de uitdagende taak gehad om te beslissen welk cadeau te geven aan je geliefde, een vriend of familielid? En als je uiteindelijk een cadeau vindt, wordt het goed ontvangen? Onderzoekers hebben een studie uitgevoerd om te onderzoeken of ontvangers de geschenken krijgen die ze willen, en hun bevindingen suggereren dat het antwoord nee is. Wanneer je de keuze krijgt om een ​​cadeau te ontvangen die een sentimentele waarde heeft – zoals een foto van een speciaal aandenken – versus een meer oppervlakkig cadeau – zoals een trui van een favoriete zanger – kiezen de gevers vaker voor het oppervlakkige cadeau dan hun ontvangers verwachten.

Waarom missen cadeau gevers het teken? De onderzoekers constateren dat de meeste mensen er niet zeker van zijn of een sentimenteel cadeau goed ontvangen wordt, maar ze zijn ervan overtuigd dat er van een oppervlakkig cadeau dat past bij de belangen en voorkeuren van iemand, zal worden genoten.

De onderzoekers ontdekten deze mismatch tussen gevers en ontvangers in twee afzonderlijke experimenten. In de eerste plaats werden de deelnemers verteld om de naam van een vriend te schrijven en degenen die “gevers” waren, werden gevraagd een cadeau voor de vriend te selecteren. Sommigen werden verteld dat het een verjaardagscadeau zou zijn, terwijl anderen werden verteld dat het voor een feestje was. Ze konden ofwel kiezen voor een ingelijste foto van hun favoriete muzikant van hun vriend, of een ingelijste foto van de twee vrienden op een dag waar ze veel plezier hadden. De deelnemers die “ontvangers” waren, werden gevraagd om te kiezen welke van de twee geschenken zij liever zouden ontvangen. De studieresultaten toonden aan dat mensen niet zo vaak sentimenteel waardevolle geschenken geven, waar de ontvangers voorkeur aan gaven. De onderzoekers testten ook om te zien of het niveau van dichtheid van twee vrienden ervoor zorgde dat de mismatch van het geschenk verdween, maar er was nog steeds tegenstrijdigheid.

Vervolgens testten ze of dit patroon ontstond als romantische partners cadeautjes aan elkaar gaven. In het experiment konden partners een cadeaubon geven voor de favoriete winkel van hun geliefde of een sentimenteel cadeau, zoals een foto van het koppel met gegraveerde initialen in het frame. Net als bij het vorige experiment hebben de ontvangers de sentimentele cadeaus niet zo vaak ontvangen als zij wilden.

Tenslotte hebben de onderzoekers een studie uitgevoerd om te ontdekken waarom gevers geen sentimentele geschenken konden kiezen. In dit experiment begon een groep deelnemers aan het beschrijven van een tijd in hun leven toen ze een risico namen die goed afliep, terwijl de andere groep schreef over een tijd waarin ze een risico namen die mislukte. Vervolgens werden de groepen gevraagd een vignet te lezen waarin zij tussen twee fietsgeschenken voor een vriend konden kiezen. Een van de fietsen had sentimentele waarde, terwijl de andere werd gemaakt door een merk waar de ontvanger van houdt.

De resultaten waren in overeenstemming met de hypothese van de onderzoekers: De deelnemers die over risico’s hebben schreven die goed waren afgelopen, hadden veel meer kans om een sentimenteel cadeau te kiezen in vergelijking met degenen die over risico’s hadden geschreven die niet goed zijn afgelopen.