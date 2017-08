Geld gebruiken om tijd te kopen gekoppeld aan verhoogd geluk

Nieuw onderzoek is een uitdaging voor het eeuwige gezegde dat geld geen geluk kan kopen. De studie suggereert dat het gebruiken van geld om vrije tijd te kopen – zoals het betalen voor huishoudelijke taken zoals schoonmaken en koken – gekoppeld is aan een grotere levensbevrediging. De onderzoekers ondervroegen meer dan 6.000 volwassenen in de Verenigde Staten, Denemarken, Canada en Nederland. Respondenten werden gevraagd of en hoeveel ze hebben uitgegeven om hun vrije tijd te kopen. Ze beoordeelden ook hun levenstevredenheid en beantwoordden vragen over gevoelens van tijdstress. Respondenten die geld hebben besteed aan tijdbesparende aankopen meldden een grotere levensbevrediging. Het effect bleef zelfs na het beheersen van inkomen.

Om te testen of tijd kopen eigenlijk meer geluk meebrengt, hebben de onderzoekers ook een veld experiment uitgevoerd. Zestig volwassenen werden willekeurig toegewezen om $ 40 te besteden bij een tijdbesparende aankoop in een weekend, en $ 40 voor een materiële aankoop in een ander weekend. Uit de resultaten bleek dat mensen zich gelukkiger voelden toen ze geld besteden aan een tijdbesparende aankoop dan bij een materiële aankoop.

Ondanks de voordelen waren de onderzoekers verbaasd om te ontdekken hoe weinig mensen ervoor kiezen om hun geld te spenderen om tijd te kopen in het dagelijkse leven. Zelfs in een steekproef van 850 miljonairs die onderzocht werden, meldde bijna de helft geen geld te besteden aan uitbestede taken. In een onderzoek van 98 werkende volwassenen die werden gevraagd hoe ze een meevaller van $ 40 zouden besteden, bleek ook dat slechts twee procent het zou gebruiken op een manier die hen tijd bespaarde.