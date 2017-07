Geluk kan fysieke gezondheid beïnvloeden

Een nieuw onderzoek geeft aan dat subjectief welzijn – factoren zoals levensstevredenheid en genot van het leven – de fysieke gezondheid kunnen beïnvloeden. De onderzoekers hebben ook onderzocht waarom dit het geval is en de omstandigheden waar het het meest voorkomt. Subjectief welzijn kan effecten op de lichamelijke gezondheid beïnvloeden door middel van gezondheidsgedrag, evenals via de immuun- en cardiovasculaire systemen. Hoewel wetenschappers nog steeds verkennen en debatteren wanneer geluk het meest invloed heeft op de gezondheid, is het ongetwijfeld dat het dat kan.

“We moeten nu heel erg de conclusie nemen dat gelukkige mensen gezonder zijn en langer leven, en dat chronische ongelukkigheid een echt gezondheidsrisico kan zijn. De gevoelens van mensen en welzijn komen samen met andere bekende gezondheidsfactoren, zoals niet roken en trainen,” aldus de onderzoeker. Scores van studies tonen aan dat onze niveaus van geluk versus stress en depressie onze hart- en vaatziekten kunnen beïnvloeden, ons immuunsysteem kracht om ziekte te bestrijden en onze mogelijkheid om letsel te genezen.”