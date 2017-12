Geluksgevoel en prioriteiten verschillen per generatie

Ruim driekwart van de Nederlanders is tevreden met het leven dat men leidt en qua geluksgevoel geven we onszelf gemiddeld een 7,3 als rapportcijfer. Gezondheid en sociale contacten zijn cruciaal voor het geluksgevoel, maar ook werk, inkomen en geld zijn belangrijk. Een gevoel van financiële zekerheid en grip op geld vergroten het geluksgevoel. Dat blijkt uit de eerste editie van een terugkerend onderzoek over “Geluk, Generaties & Geld”, van Binck onder Nederlanders tussen 17 en 77 jaar.

Dit zijn alvast de belangrijkste uitkomsten:

Over geluk

De Nederlander geeft zich gemiddeld een 7,3 op de schaal van geluk (tussen 0 en 10)

76% van de Nederlanders is tevreden met het leven dat zij leiden.

Gezondheid is de belangrijkste factor bij geluksgevoel.

Nederlanders tussen 35 en 45 jaar vinden dat ze minder genieten dan andere generaties.

66% van de Nederlanders voelt zich ‘rijk’. Boven modaal is dit 82%.

Bijna 4 op de 10 Nederlanders maakt zich geregeld grote zorgen over de financiële toekomst.

Over geluk en geld

91% van de Nederlanders wordt gelukkiger indien financiële zaken op orde zijn.

Nederlanders zijn het minst gelukkig over hun inkomen (ivt oa gezondheid en sociale contacten).

Boven modaal zegt gelukkiger te zijn (7,7) dan beneden modaal (6,9)

De groep tussen 55 en 65 jaar is het meest bezorgd over de financiële toekomst.

Miljonairs zijn is geen garantie voor geluk. Minderheid Nederlanders (36%) denkt dat miljonairs altijd gelukkiger zijn dan mensen in de bijstand.

De 65-plussers zijn het meest tevreden over hun inkomen en geven hiervoor een 7,0.

Over geld en genieten

Driekwart van de jongeren zet een financiële meevaller in voor later.

Jongeren vinden een leuke baan met minder salaris beter dan andersom.

De meerderheid van de mannen (53%) geven een meevaller liever direct uit.

Vooral mannen worden gelukkiger van een prijs in de loterij of een schenking.

Over geld, geluk en keuzes

65% van de Nederlanders vindt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je financiële toekomst.

Vrouwen sparen vaker voor kinderen en familie.

Mannen (46%) willen vaker eerder stoppen met werken dan vrouwen.

Maar 15% van de Nederlanders met een laag inkomen heeft iets geregeld om eerder te stoppen met werken.

Slechts eenderde van de jongeren onder 25 jaar geeft aan eerder te willen stoppen met werken.

Over sparen en beleggen

86% van de Nederlanders zegt zelf regie te hebben over financiën.

Jongeren besteden het beheer van financiën vaker uit dan ouderen.

15% van de Nederlanders belegt.

97% van de vrouwen verkiest sparen boven beleggen.

Ongeveer de helft van de jongeren onder 35 jaar is recent meer gaan sparen voor later.

De 55-plusser laat geld even lief door Trump beheren als door Rutte. Jongeren juist niet.