Gemeenschappelijke onzekerheden van mannen die vrouwen niet herkennen

Vrouwen zijn zich er vaak niet bewust van dat mannen ook wel eens onzeker kunnen zijn. Wij zijn niet de enigen die geplaagd worden door onzekerheden – mannen hebben ze ook. Een man zal zelden toegeven dat hij lijdt aan lichaamsbeeldproblemen of zijn angst onthullen wanneer hij voor het eerst seks heeft met een nieuwe partner. We hebben hier dan ook 10 gemeenschappelijke onzekerheden van mannen op een rij gezet.

1. Problemen met lichaamsbeeld. Mannen kunnen op dezelfde manier als vrouwen moeite hebben met hun lichaamsbeeld. Mannen maken zich misschien zorgen dat ze te mager zijn, of juist weer te dik. Ook over hun lengte kunnen ze onzeker zijn.

2. Gezichts- en lichaamshaar. Zoveel mannen ondergaan vergelijkbare ontharingspogingen als vrouwen om hun lichaamshaar te minimaliseren en zich aantrekkelijker te voelen. Andere mannen denken juist dat hun gebrek aan gezichtshaar ervoor zorgt dat ze er jong of minder mannelijk uitzien.

3. Zijn handen en voeten. Mannen kunnen super onzeker zijn als ze vrouwelijk ogende of kleine handen hebben omdat het er minder macho en mannelijk eruit ziet. Ook het hebben van kleine voeten is een gevoelig onderwerp voor mannen vanwege de mythe dat kleine voeten gelijk staan ​​aan het hebben van een kleine penis.

4. Financiën. Mannen kunnen onzeker zijn over hun financiën en hoeveel geld ze verdienen, gebaseerd op de veronderstelling dat mannen geacht worden een gezin te onderhouden. Hoewel dit een ouderwetse machomentaliteit is, voelen mannen nog steeds de druk om zich financieel te meten met andere mannen.

5. Zijn woonsituatie. De meeste mannen weten dat vrouwen over het algemeen de voorkeur geven aan een man die zijn eigen plekje heeft. Als hij een mama’s jongen is die nog steeds thuis woont, of daar onlangs is gaan wonen na een scheiding, is de kans groot dat hij zich daar een beetje voor schaamt.

6. Zijn auto. Mannen zijn trots op hun auto omdat het een verlengstuk van hem kan zijn. Als hij een kleine of geen mooie auto heeft, dan zal hij zich daar onzeker over kunnen voelen. Het hebben van een mooie auto maakt vaak deel uit van het pakket van een zelfverzekerde man.

7. Het formaat van zijn penis. Als het gaat om het formaat van zijn kleine vriend, zal hij zich onophoudelijk afvragen hoe hij ervoor staat naast andere mannen. Ook hoe het eruit ziet en gevormd is of minder dan normaal, zal hem bezig houden.

8. Seksuele prestaties. Alle mannen willen geloven dat ze de beste zijn die je ooit in bed hebt gehad. Echter, tenzij ze ongelooflijk verwaand zijn, zullen ze zich over het algemeen onzeker voelen als het gaat om het hebben van seks met een nieuwe vrouw voor de eerste keer.

9. Zijn werk. Het is een feit dat sommige mannen trots zijn op het niveau waarop ze in hun werk of carrière zitten. Mannen die een laagbetaalde baan of functie hebben, zijn constant onzeker over hoe ze staan in de maatschappij en bij de mensen die belangrijk voor hen zijn.

10. Gevoel voor stijl. Vrouwen zijn niet de enigen die geobsedeerd zijn over hun gevoel voor mode, vooral wanneer ze proberen het andere geslacht aan te trekken. Mannen zijn ook schuldig aan het proberen van een paar verschillende outfits voordat ze genoegen nemen met een stijl waar ze zich prettig bij voelen.