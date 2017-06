De gemiddelde kosten voor het bijwonen van een bruiloft zijn relatief hoog

Degenen die een nieuwe outfit hebben gekocht voor een bruiloft in de afgelopen drie jaar, besteden er gemiddeld € 115 aan, oplopend tot € 132 onder de mannelijke gasten. Kleding is niet het enige waar gasten veel geld aan uitgeven, aan cadeautjes besteden ze gemiddeld € 100. Aan reizen van en naar het evenement wordt gemiddeld € 80 besteed, terwijl degenen die een accommodatie in de buurt moeten boeken, gemiddeld € 71 uitgeven. De dag zelf kan ook prijzig zijn, wanneer gasten drank moeten kopen op een huwelijk besteden ze hier gemiddeld € 36 aan. Daarnaast besteden ze aan andere diverse kosten, zoals extra eten en drinken op de dag, tot € 35. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek.

Het is echter niet alleen de grote dag die de portemonnees van de gasten zwaar treft. Sterker nog, het gemiddelde vrijgezellenfeest kost de aanwezigen gemiddeld € 191. Hoewel de gemiddelde kosten voor het bijwonen van een bruiloft relatief hoog zijn, willen gasten graag voorkomen dat ze extra kosten aangaan. Sterker nog, ongeveer 57% van de bruiloftsgasten is het erover eens dat van gasten niet mag worden verwacht dat zij betalen voor eten en drinken op de dag van de bruiloft, terwijl hetzelfde percentage (57%) gelooft dat het niet eerlijk is om te verwachten dat gasten ver reizen om een bruiloft bij te wonen.

De jurk blijft de grootste bruiloft prioriteit van de bruid en voor 58% van de bruiden en de hedendaagse bruiden-to-be, is het verkrijgen van de juiste jurk een belangrijk onderdeel van hun huwelijk. Hoewel het voor de meeste bruiden een no-go is, zegt 19% van de vrouwen die in de afgelopen drie jaar getrouwd zijn of van plan zijn te trouwen in de komende drie jaar, een tweedehandse trouwjurk te overwegen. Voor inspiratie voor de grote dag kijken de recente paren naar familieleden (51%), terwijl slechts 4% beroemdheden noemt als een bron van inspiratie.

Tot slot, zegt 71% van de deelnemers dat het bijwonen van bruiloften aangenaam is, 61% gelooft dat bruiloften tegenwoordig te concurrerend zijn geworden en 67% is het erover eens dat huwelijken te extravagant zijn geworden. Dit vinden ook degenen die een bruiloft plannen, met 17% van de pasgetrouwden of diegenen die een bruiloft plannen in de komende drie jaar, die graag willen dat gasten denken dat hun bruiloft beter was dan anderen die ze hebben bijgewoond.