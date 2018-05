Geniet van de buitenlucht ... en bescherm je huid tegen de zomerzon

Is er iets leukers dan de zwoele, zonnige lentedagen? Na een schijnbaar eindeloze reeks koude, grijze dagen, verlangen mensen van alle leeftijden naar een seizoen vol plezier in de zon. En net zo zeker als de seizoenen veranderen en de zon schijnt, kunnen we er zeker van zijn dat we de waarschuwingen horen om onze huid te beschermen tegen schade door de zon.

Niemand zou het advies over zonbescherming moeten negeren. Zowel niet-melanoom huidkanker als melanomen worden geassocieerd met blootstelling aan ultraviolette straling van de zon. Hoewel huidkanker het meest ernstige gevolg is van blootstelling aan de zon, is het niet de enige. Veranderingen in de huid die meestal gepaard gaan met het verouderingsproces – verslapping van de huid, rimpels, droogheid, verkleuring – worden in feite veroorzaakt door UV-stralen, die na verloop van tijd vezels in de huid afbreken waardoor het elastisch wordt.

We kunnen niet alle blootstelling aan de zon voorkomen, maar er zijn eenvoudige stappen die we kunnen nemen om het risico te minimaliseren. Iedereen kent de basis – gebruik zonnebrandmiddelen, draag een hoed en blijf uit de zon tussen 10:00 en 16:00 uur – maar niet alle zonnebrandmiddelen zijn even beschermend en ook niet alle hoeden. Hier enkele aanvullende tips om je huid te beschermen tegen schade deze zomer:

Gebruik waterbestendig, breedspectrum zonbescherming met een SPF van 50 of meer per dag, zelfs als het bewolkt is. Smeer het royaal in voordat je je aankleedt en ten minste dertig minuten voordat je de deur uitgaat. Breng om de twee uur opnieuw aan, vaker als je hebt gezwommen of transpireert. Gebruik geen oude zonbescherming – de actieve ingrediënten verliezen hun kracht na een jaar of twee.

Ben niet afhankelijk van make-up voor bescherming tegen de zon. Zelfs met SPF bindt make-up niet zowel aan de huid als aan zonnebrandcrème, verdwijnt het en wordt het niet dik genoeg aangebracht om effectief te zijn.

Een baseballpet biedt onvoldoende bescherming tegen de zon! Draag een hoed met ten minste een rand van 7 centimeter.

Draag kleding die dicht geweven en donker van kleur is of overweeg speciaal gemaakte zonbeschermende kleding die is gemaakt van textiel doordrenkt met stralingsabsorberende chemicaliën. Zoek naar een UV-beschermingsfactor (UPF) van 30 of hoger.

UV-straling kan niet alleen de huid van het ooglid beschadigen, maar ook het hoornvlies, de lens en andere delen van het oog. Draag een goede grote zonnebril – het hele jaar door – die 99-100% UVA- en UVB-stralen beschermt.

Vermijd zonnebanken en zonnelampen. Ze geven ook UVA- en meestal UVB-stralen af.

Baby’s jonger dan zes maanden moeten volledig buiten de zon worden gehouden en goed worden beschermd met een hoed en kleding wanneer ze buitenshuis zijn. Voor baby’s ouder dan 6 maanden, wanneer ze naar buiten gaan, zorg ervoor dat je een zonbescherming gebruikt met fysieke blokkers zoals titaniumdioxide of zinkoxide en een SPF van minstens 50.