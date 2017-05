Als de zon zich weer volop laat zien en al je mooie bloemen en planten in volle bloei zijn, is het nu tijd om te genieten van lange zomeravonden in de tuin met familie en vrienden. Je kunt nu de vruchten plukken van je harde werk van de afgelopen maanden om de tuin zomer klaar te maken. We hebben hier dan ook enkele ideeën op een rij gezet om even gewoon te genieten van je tuin in de zomer.

Buiten eten

Geniet van een avond maaltijd met je gezin terwijl jullie zitten in de heerlijke avondzon. Maak heerlijke zomerse gerechten klaar, of bereid een lekkere picknick. Afhankelijk van de inrichting van de tuin, kan je kiezen voor een zonnige plek en zitten op een picknickkleed, of gebruik maken van je tuinmeubilair.

Vier een zomers feest

Of het nu een verjaardag, een jubileum of een zelf bedacht zomers feest is, de tuin kan een ideale plek zijn om een feest te organiseren. Versier het met mooie slingers en lampionnen en zet kleurrijke sierkussens op de tuinmeubelen.

Geniet van tijd voor jezelf

Tijd voor jezelf is altijd belangrijk dus wat lekkerder dan in de tuin zitten in de zon op een tuinstoel of liggen op een ligbed en een goed boek lezen, mediteren, luisteren naar je favoriete muziek of gewoon zitten met een lekker glas wijn, heerlijke cocktail of kopje thee. De tuin is de perfecte omgeving voor ontspannende momenten als deze.

Organiseer een barbecue

Iedereen houdt van een lekkere barbecue als het weer aangenaam is, en dit is natuurlijk een geweldige manier om de ruimte te benutten en tijd door te brengen met familie en vrienden tijdens de zomermaanden.

Leer een nieuwe vaardigheid

Als je al een tijdje wilt beginnen met bijvoorbeeld te leren breien of een nieuwe taal te leren, waarom dan niet in de stilte van je nieuwe tuin?

Enjoy your summer!