Geprinte foto’s dragen bij aan een positieve gemoedstoestand

Het afdrukken van foto’s heeft een positieve uitwerking op het welzijn van mensen. Zo geeft liefst 64 procent van de Nederlanders aan dat zij zich ‘gelukkiger’ voelen bij het bekijken van fotoprints. Voor 80 procent van de mensen geldt dat zij emotioneel worden bij het bekijken van fotoprints en 6 procent moet soms zelfs even een traantje wegpinken. Dit geldt vaker voor vrouwen (8 procent) dan voor mannen (4 procent). Dat blijkt uit onderzoek van Canon.

Toch blijkt dat weinig mensen foto’s printen. Maar liefst 58 procent heeft foto’s op zijn telefoon, camera of social media, maar doet daar verder niets mee. Slechts 19 procent geeft aan dat zij onlangs nog thuis een foto hebben geprint. Ruim 57 procent van de Nederlanders deelt de mening dat door het printen van foto’s mooie en bijzondere herinneringen kunnen worden vasthouden, zodat het verhaal erachter langer of opnieuw wordt beleefd. Het onderzoek wijst verder uit dat inwoners van de randstad meer foto’s maken dan in andere delen van Nederland, waarbij 11 procent meer dan 30 foto’s per week maakt. Bijna zes op de tien mensen geven aan dat speciale momenten zich voordoen wanneer je deze het minst verwacht.