Gestrest tijdens de werkdag? Het spelen van videogames kan helpen

Veel mensen ondervinden regelmatig cognitieve vermoeidheid in verband met stress, frustratie en angst tijdens het werk. Gezien de hoeveelheid tijd die mensen besteden aan het spelen van games op hun smartphones en tablets, heeft een team van onderzoekers een onderzoek verricht om te beoordelen of casual video games spelen een effectieve manier is om stress op de werkplek tijdens rustpauzes te bestrijden.

In het onderzoek gebruikten de onderzoekers een computer-gebaseerde taak die cognitieve vermoeidheid bij 66 deelnemers veroorzaakte, die toen een rustpauze van vijf minuten kregen. Tijdens de pauze speelden deelnemers ofwel een casual video game genaamd Sushi Cat, namen deel aan een begeleide ontspanning’s activiteit, of zaten rustig in de testkamer zonder een telefoon of computer te gebruiken. Op verschillende tijden door het experiment, hebben de onderzoekers de invloed van de deelnemers gemeten (bijvoorbeeld stressniveau, stemming) en cognitieve prestaties.

Degenen die een stille rustpauze hebben genomen, melden dat ze minder betrokken waren bij het werk en zich daardoor zorgen hebben gemaakt, terwijl degenen die deelnamen aan de begeleide ontspanningsactiviteiten zogenaamde reducties in negatieve invloed en angst hadden. Alleen de videospelers meldden dat ze zich beter voelen na de pauze.