Getrouwde LGBT volwassenen zijn gezonder & gelukkiger dan singles

Jarenlang hebben studies het huwelijk in verband gebracht met geluk onder heteroseksuele koppels. Maar een nieuwe studie is de eerste die de potentiële voordelen van het huwelijk tussen koppels van het zelfde geslacht verkent. Uit het onderzoek onder LGBT deelnemers, is gebleken dat degenen die getrouwd zijn betere fysieke en mentale gezondheid, meer sociale steun en meer financiële middelen hebben dan degenen die single zijn.

Voor de studie werden meer dan 1.800 LGBT koppels in de leeftijd van 50 jaar en ouder ondervraagd. Ongeveer een vierde was getrouwd, een ander vierde had een vaste relatie, en de helft was single. Getrouwde respondenten hadden een gemiddelde van 23 jaar samen doorgebracht, terwijl die in een vaste, ongehuwde relatie een gemiddelde van 16 jaar met elkaar waren. Onder de deelnemers aan de studie waren er meer vrouwen getrouwd dan mannen.

Onderzoekers vonden dat in het algemeen, de deelnemers in een relatie, of ze nu getrouwd of in een lange termijn’s relaties waren, betere gezondheidsresultaten toonden dan degenen die single waren. Maar degenen die getrouwd waren deden het nog beter, zowel sociaal als financieel, dan paren in ongehuwde, lange termijn’s relaties.

Single LGBT volwassenen hadden meer kans om een ​​handicap te hebben; lagere fysieke, psychische, sociale en ecologische kwaliteit van het leven; en hebben vaker de dood van een partner ervaren, vooral onder mannen.