Getrouwde mensen met gemeenschappelijke afkomst delen ook dezelfde genen

Wanneer twee getrouwde mensen op elkaar lijken, is het niet per se toeval, maar kan het worden gerelateerd aan de neiging om iemand met dezelfde afkomst te trouwen, blijkt uit nieuw onderzoek. Tot voor kort, kozen de meeste mensen een echtgenoot vanuit hun lokale gemeenschap, en die persoon had vaak dezelfde afkomst. In het eerste onderzoek naar de paring patronen over meerdere generaties binnen een Amerikaanse bevolking, onderzochten de onderzoekers de genetische gelijkenis tussen echtgenoten van drie generaties van blanken, wat begon in 1948.

Met behulp van genomische data, karakteriseerde zij de afstamming van 879 echtgenoten van deelnemers, en merkten op dat personen van Noord-Europese, Zuid-Europese en Joodse afkomst bij voorkeur kozen voor echtgenoten van dezelfde achtergrond. In elke volgende generatie echter hadden individuen minder kans om een echtgenoot met dezelfde afkomst te kiezen. Zij toonden ook aan dat de paring patronen veroorzaakten dat echtgenoten meer genetisch op elkaar lijken dan anders zou worden verwacht, en dat de genetische structuur die door deze paring patronen wordt gecreëerd, is afgenomen in de tijd.