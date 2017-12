Getrouwde mensen hebben een hoger welzijnsniveau

Gehuwd zijn heeft een levenslang effect op hoe tevreden mensen zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van geluk waarin de niveaus van welzijn van mensen werden onderzocht op basis van hun burgerlijke staat. Aan de hand van gegevens van twee Britse onderzoeken van meer dan 328.000 mensen, lieten de auteurs zien dat een nog groter gevoel van welzijn werd gerapporteerd door mensen die denken aan hun partner als hun beste vriend.

Getrouwde mensen bleken meer tevreden te zijn over het leven dan alleenstaanden. Degenen die als een echtpaar leefden, maar niet getrouwd waren, waren net als getrouwde. Dit was niet alleen waar in de zogenaamde wittebroodswekenfase van een huwelijk, maar bleef tot op hoge leeftijd bestaan.

“Zelfs na jaren zijn de gehuwden nog meer tevreden”, zegt de onderzoeker. “Dit suggereert een causaal effect in alle stadia van het huwelijk, van voor het huwelijk tot huwelijken van lange duur.”

De impuls die een persoon kreeg om te trouwen was vooral opmerkelijk tijdens de middelbare leeftijd, een periode in het leven die vaak gepaard gaat met een behoorlijk drastische vermindering van het welbevinden. Ongehuwde mensen bleken een veel diepere dip te ervaren in hun tevredenheid met het leven.