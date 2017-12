Gezellige sfeer creëren in woonkamer

In veel huizen wordt de meeste tijd doorgebracht in de woonkamer. Het is hierdoor belangrijk dat het een fijne plek is om je tijd door te brengen. Helaas lukt dat niet altijd zo gemakkelijk. Je woonkamer kan nog zo mooi ingericht zijn, af en toe lijkt de sfeer gewoon te ontbreken. Gelukkig zijn er een aantal gemakkelijke aanpassingen te maken om snel en zonder al teveel moeite een gezellige sfeer te creëren in de woonkamer.

De juiste verlichting

De basis van de inrichting van iedere ruimte is de juiste verlichting. Verlichting is een echte sfeerbepaler. Kies dan ook voor de juiste hanglampen, vloerlampen en eventuele functieverlichting. Heb je een mooi schilderij in de woonkamer hangen, benadruk dit dan met een drietal spots. Maak bij een ruime woonkamer meer gebruik van vloer- of tafellampen om gemakkelijk een warme sfeer in huis te creëren en kies hoe dan ook altijd voor een mooie, passende hanglamp om alles tot een geheel te brengen. Welke lampen je ook kiest, zorg altijd dat ze aansluiten bij de gewenste stijl van het interieur. Ga bijvoorbeeld voor toffe betonlook lampen voor een industriële inrichting, of voor een strakke design hanglamp in een modern of juist klassiek interieur. De juiste verlichting kan een inrichting namelijk maken, of breken.

Bron bovenste afbeelding

Creatieve decoratie

Of je nu voor thema decoratie gaat, of voor decoratie die het hele jaar door kan blijven; fijne decoratie is van grote invloed op een fijne sfeer. Koude witte muren zien er vaak ongezellig uit, maar wanneer ze behangen zijn met leuke foto’s, een mooi schilderij of een andere creatieve uiting wordt de ruimte snel al een stuk warmer. Maar ook decoratie op vloeren en planken mag niet ontbreken. Dit betekend natuurlijk niet dat je de hele woonkamer vol moet proppen met ditjes en datjes, maar her en der een leuk decoratief stukje is helemaal op zijn plek!



Bron afbeelding

Planten en natuur

Een ruimte zonder een plant lijkt altijd wat te ontbreken. Zelfs het toevoegen van een simpele staande plant in een kale ruimte, geeft de ruimte al een heel andere sfeer. Ook het gebruik van andere natuurlijke materialen zoals steen of hout geven de ruimte een fijne sfeer mee. Je kan je eigen urban jungle maken, of simpelweg de vloeren decoreren met her en der een mooie plant. Hoe je het ook inricht, planten en andere natuurlijke materialen geven direct een gezellige sfeer.

Door al deze kleine dingetjes te combineren en een persoonlijk tintje te geven, kun je binnen een handomdraai een hele gezellige sfeer in je woonkamer creëren!