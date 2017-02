De gezelligheid van een ideale woonkeuken

Tegenwoordig is de keuken meer dan een plek waar de vrouw des huizes dagelijks een warme maaltijd kookt. De keuken is het hart van het huis geworden waar de familie samenkomt, niet alleen om te eten, maar ook waar de kinderen hun huiswerk maken, vriendinnen koffie drinken en partners een goed gesprek hebben met een heerlijk glas rode wijn na het diner. We kunnen gerust zeggen dat vandaag de dag, de keuken is uitgegroeid tot een woonkeuken. Een ruimte die overgaat in de woonkamer. Behalve dat het gezellig is, oogt de woning ook een stuk ruimer. Als je ook zo’n gezellige woonkeuken wilt creëren, dan geven wij jou hier wat tips.

Voor de ideale woonkeuken is de inrichting van groot belang. Deze kun je in verschillende stijlen inrichten, zoals bijvoorbeeld landelijk, trendy, modern of design. Dit is natuurlijk afhankelijk van je eigen smaak en wat je eraan wilt uitgeven. Bedenk wel dat een goede keuken jaren meegaat, dus dat geld haal je er wel uit. Er zijn in ieder geval een paar dingen die opvallen in de huidige keuken trends van een woonkeuken: een grote ruimte, een stijlvolle gootsteen, een kookeiland, design keukenapparatuur en een lange eettafel zoals een prachtige boomstamtafel.

Voor een woonkeuken is het wel van belang dat de kleur, sfeer en de stijl van woonkamer en keuken hetzelfde zijn. Wat niet vergeten mag worden is dat je de meubels liever niet met de rug naar de keuken toe moet plaatsen. Want hierdoor wordt de openheid doorbroken. Met de juiste keukenverlichting zorg je voor de juiste sfeer. Omdat de ruimte een geheel wordt mag een goede afzuiging niet vergeten worden. Want bij een open keuken gaan de geuren tijdens het koken gemakkelijk naar de woonkamer. Als laatste is het belangrijk dat je zorgt voor een opgeruimde keuken en woonkamer, want waar je ook bent, iedereen kan troep of viezigheid zien. Zorg dus voor materialen die gemakkelijk zijn schoon te houden!