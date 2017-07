Onze gezichten onthullen of we rijk of arm zijn

Zet een blij gezicht op, en je succes kan ervan afhangen, suggereert een nieuwe studie. In een nieuwe onderzoek over eerste indrukken, hebben de onderzoekers gevonden dat mensen kunnen vertellen als iemand rijker of armer is dan gemiddeld alleen door te kijken naar een “neutraal” gezicht, zonder enige uitdrukking. Mensen gebruiken die indrukken ook in bevooroordeelde manieren, zoals het beoordelen van de rijke gezichten als meer kans hebben dan de armen om te worden ingehuurd voor een baan. Net zo interessant, vonden de onderzoekers de mogelijkheid om iemands sociale klasse te lezen alleen door toepassing van hun neutraal gezicht en niet als de mensen glimlachen of emoties uiten.

Hun conclusie is dat emoties levenslange gewoonten van expressie die geëtst is op het gezicht van een persoon, zelfs in hun late tienerjaren of vroege volwassenheid maskeren, zoals veelvuldig geluk, wat stereotypisch wordt geassocieerd met rijk en tevreden. De resultaten werden niet beïnvloed door het ras of geslacht van het gezicht, of hoeveel tijd die mensen kregen om ze te bestuderen.