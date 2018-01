Gezond eten gekoppeld aan het geluk van kinderen

Nog meer goede redenen om je kinderen gezond te laten eten! Gezond eten wordt namelijk geassocieerd met een beter gevoel van eigenwaarde en minder emotionele en andere problemen, zoals minder vrienden hebben of worden gepest, bij kinderen ongeacht het lichaamsgewicht, volgens een nieuwe studie. Omgekeerd wordt een beter gevoel van eigenwaarde geassocieerd met een betere naleving van richtlijnen voor gezond eten, volgens de Zweedse onderzoekers.

Bij onderzoek van 7.675 kinderen van twee tot negen jaar uit acht Europese landen – België, Cyprus, Estland, Duitsland, Hongarije, Italië, Spanje en Zweden – vonden de onderzoekers dat een hogere score voor gezonde voeding (HDAS) aan het begin van het onderzoek werd geassocieerd met een beter gevoel van eigenwaarde en minder emotionele en andere problemen twee jaar later.

De HDAS heeft als doel vast te houden aan gezonde voedingsrichtlijnen, waaronder het beperken van de inname van geraffineerde suikers, het verminderen van vetinname en het eten van fruit en groenten. De richtlijnen zijn hetzelfde voor de acht landen die in deze studie zijn opgenomen.

De auteurs stelden vast dat een betere zelfwaardering aan het begin van de onderzoeksperiode twee jaar later verband hield met een hogere HDAS en dat de associaties tussen HDAS en welzijn vergelijkbaar waren voor kinderen met een normaal gewicht en kinderen met overgewicht.

Aan het begin van de onderzoeksperiode werd aan ouders gevraagd om aan te geven hoe vaak hun kinderen per week voedsel consumeerden van een lijst met 43 items. Afhankelijk van hun consumptie van deze voedingsmiddelen kregen kinderen vervolgens een HDAS-score toegewezen. Psychosociaal welbevinden werd beoordeeld op basis van zelfwaardering, ouderrelaties, emotionele en andere-problemen zoals gerapporteerd door de ouders in reactie op gevalideerde vragenlijsten. Lengte en gewicht van de kinderen werden gemeten. Alle vragenlijsten en metingen werden twee jaar later herhaald.

De auteurs vonden dat visinname volgens richtlijnen (2-3 keer per week) geassocieerd was met een betere zelfwaardering en geen emotionele en andere-problemen. De associaties bleken in beide richtingen te gaan; beter welbevinden was geassocieerd met de consumptie van groenten en fruit, suiker en vet in overeenstemming met voedingsrichtlijnen, een beter zelfbeeld was geassocieerd met suikerinname volgens richtlijnen, goede ouderrelaties waren geassocieerd met groente- en fruitconsumptie volgens richtlijnen, minder emotionele problemen werden geassocieerd met vetinname volgens richtlijnen en minder andere-problemen werden geassocieerd met de consumptie van groenten en fruit volgens richtlijnen.