Een gezonde en thuis gekookte maaltijd, ook wanneer je geen tijd hebt. Moet kunnen, toch?

Laten we eerlijk zijn: we hebben allemaal wel eens geen zin of tijd om een lekkere en gezonde maaltijd op ons bord te toveren. Bijvoorbeeld na een lange werkdag, is het verleidelijk om naar iets snel en gemakkelijk te grijpen in plaats van zelf nog te gaan koken. Wie kent er niet de guilty pleasures? Meestal niet de gezondste maaltijd. Drie jonge Gentenaars dachten net hetzelfde en besloten er dan ook maar eens iets aan te doen. Mealhero: een slimme stomer die het gemak van een afhaalmaaltijd combineert met het gezonde van een foodbox. Ideaal voor wanneer je snel én gezond wil gaan eten.

De gekende situatie: a (wo)man without a plan

Je kent het vast wel: eindelijk ben je thuis na een lange en drukke werkdag. Veel telefoontjes en mails, dan nog even in de wagen in. Dan nog even snel de kids gaan ophalen. Eindelijk thuis en je ziet het al aankomen: vanavond weer eens geen tijd voor de sportschool. En wat moet je nu vandaag weer eten om in die korte tijd toch nog wat gezonds binnen te krijgen?

Gelukkig gaat het niet elke dag zo (hopen we toch). Maar al te vaak zie je jezelf weleens in net die situatie. We kunnen er wellicht allemaal wel van meespreken. Nog nooit gedacht “wat als er nu eens iets bestand dat die lekkere en gezonde maaltijd voor mij kookt, zonder dat ik er zelf moeite in moet steken.”? Nu, dat dachten de mannen (!) van mealhero dus ook.

30 minuten van die drukke dag terugwinnen

Eigenlijk is het vrij simpel: alles wordt op voorhand thuis geleverd. Je stopt’t in de slimme stomer en … ja, dan ben je eigenlijk klaar. Die slimme technologie die erachter zit neemt dan alles over en gaat de ingrediënten perfect bereiden en zorgen dat alles tegelijkertijd klaar is. Gewoon drie aparte vakjes die sneller of trager gaan stomen. De ingrediënten zijn al gekruid. Enkel maar scannen en starten.

En terwijl de maaltijd bereid wordt ga jij toch even lekker spelen met de kids, die Netflix-aflevering die je al zo lang uitstelt inhalen, rustig douchen, even een kleine home-fitness sessie in gang steken. Whatever, you are the boss. 20 à 30 minuten later stuurt je smartphone je bericht: Etenstijd! En je partner, die eet toch lekker ook mee. Want de slimme stomer kookt maaltijden voor zowel één als twee personen tegelijkertijd.

Eten anno 2017

Mealhero is er dus voor wie het wel eens druk heeft (herkenbaar?) en wie niet elke avond nog een half uur achter de kookpotten wilt staan of een toevlucht wil nemen tot een afhaalpizza, maar wel lekker en gezond wil eten. Het is het geesteskind van de drie jonge ondernemers Anton Claeys, Steven Debaere en Jeroen Spitaels. Het idee is er eigenlijk gekomen uit onze eigen problemen. “We waren altijd tegen elkaar aan het klagen dat we geen tijd of zin (in kookfiasco’s) meer hadden als we ’s avonds laat thuiskwamen, maar ook niet in de zoveelste ongezonde afhaalmaaltijd. Iets wat we ook bij onze vrienden en vriendinnen hoorden. Mealhero doet dus exact dat”, aldus CEO Jeroen Spitaels.

Dus hoe werkt het nu?

De slimme stomer neemt het volledige kookproces uit handen: het herkent de ingrediënten aan het slimme label dat verbonden is met het unieke stoomprofiel van het ingrediënt en bereidt ze vervolgens in 20 à 30 minuten. Het bevat drie vakjes voor vlees, vis of veggie, groenten en koolhydraten, die elk hun verwarmingselement hebben. Op die manier kunnen ze apart perfect bereid worden en toch op hetzelfde moment klaar zijn. De bijhorende smartphone-app (eigenlijke een beetje je virtuele-chef in de handtas) laat weten wanneer de maaltijd klaar is en doet ook maaltijdsuggesties op basis van je voorkeuren en ingrediëntenvoorraad. “Diepvriesmaaltijden zijn lang miskend, maar met mealhero zetten wij ze terug op de kaart”, aldus CEO Jeroen Spitaels. “Ik ben opgegroeid in het voedingsbedrijf van mijn familie een ben ook slager/traiteur van opleiding. Stomen is de ideale technologiekeuze, omdat je in geen tijd een volledig maaltijd kunt klaarmaken en het stomen van vriesverse ingrediënten erg gezond is. Er is bovendien een eindeloze variatie mogelijk: met de 200 op dit moment beschikbare ingrediënten kun je zo‘n 700 verschillende maaltijdopties bereiden.”

Daardoor kun je heel persoonlijk je menu gaan samenstellen. Vegetarisch maar wel vis, allergisch voor gluten, houdt je wel van paprika maar haat je pompoen of eet je het liefst lekker pittig? Het kan allemaal.

Of in een notendop

De maaltijdbox met vriesverse ingrediënten wordt aan huis geleverd. Met de 200 verschillende ingrediënten (vlees/vis/vegetarisch alternatief, groenten en koolhydraten) zijn tot 700 verschillende maaltijden mogelijk.

Je kunt het niet laten mislukken: de met het internet geconnecteerde stomer herkent en bereidt alle ingrediënten, zonder dat je iets moet instellen of toevoegen.

Nooit meer zonder inspiratie: de app geeft je persoonlijke maaltijdsuggesties op basis van je voorkeur en ingrediëntenvoorraad.